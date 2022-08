Daniel Galán: "Nos preparamos toda la vida para jugar ante estos rivales"

Daniel Galán no ocultó su emoción luego de conseguir la victoria más sonora de su carrera deportiva, tras despachar en primera ronda del US Open al griego Stefanos Tsitsipas, raqueta número 5 del mundo y siembra número 4 del torneo.

“Estoy súper feliz, no puedo explicar como me siento, me siento muy feliz por cómo se dio todo el partido", declaró el santandereano al final del juego, donde se quedó con el triunfo con parciales 6-0, 6-1, 3-6 y 7-5.

Precisamente de ese set perdido, comentó: "creo que cuando comenzó a jugar mejor, yo comencé a fallar más de lo usual y cuando íbamos 3-1 solo dije que tenía que calmarme, estaba jugando bien, él jugó mejor en ese game que quebró mi saque y quería seguir calmado, perdí el set pero sabía que estaba haciéndolo cada vez mejor”.

Finalmente, destacó emocionado: “nos preparamos toda la vida para jugar en canchas como esta y ante rivales como este. Muy contento no solo de haber jugado bien, sino de haber ganado”.

Daniel Galán se estará enfrentando ahora en la segunda ronda del US Open este miércoles al australiano Jordan Thompson. Esta es la primera participación del santandereano en el cuadro principal del Abierto de Estados Unidos.