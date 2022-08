Andy Rivera: "Si ya me olvidó, ¿yo por qué no la olvido?

Una de las relaciones que más despertó interés en los últimos años en Colombia fue la de Lina Tejeiro y su exnovio Andy Rivera, quienes terminaron hace ya un tiempo, pero que han dado mucho de que hablar, pues en distintas oportunidades demostraron que extrañaban al otro. Sin embargo, la actriz desde hace unas semanas tiene una nueva pareja y parece que por fin se olvido de Rivera.

El nuevo novio de Tejeiro es también un cantante, se trata de Juan Duque, a quien se le ha visto ser muy tierno con la actriz. Los dos no solo comparten imágenes en redes, sino que se mandan mensajes bonitos. De esta manera, todo indicaría que están muy enamorados.

Por otra parte, Rivera decidió compartir recientemente con sus fans un fragmento de su próxima canción, la cual podría ser evidencia de que en su mente aún tiene muy presente a Tejeiro. De hecho, el sencillo se titula Te perdí.

Antes de cantar, el artista dio un par de palabras: "Esta canción va dedicada para cuando uno reacciona tarde. Mi gente, uno pierde a alguien que quería, y ya tiene una persona nueva. Uno es como 'qué hueva, ¿ya pa' qué'". Luego de esas frases comenzó a cantar el fragmento: "Ya no hay dolor, pensé, convencido. Pensar que solo era un pretexto para no aceptar que ya la había perdido. Si ya me olvidó, ¿yo por qué no la olvido? Yo sé que lo que fue ya fue. Pero sigo pensando en lo que hubiera sido. Solo pensarlo es una ironía, pues dejé ir lo que más quería, y ahora que está conociendo a alguien ya no me escribe ni buenos días"