Semanalmente se estarían presentando 70 casos de Viruela del Mono

Las autoridades sanitarias del país estiman que semanalmente se están presentando 70 nuevos casos de Viruela del Mono. La información fue entregada por la directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Ospina, en el más reciente Puesto de Mando Unificado del Ministerio de Salud.

“El diagnóstico se hace por PCR, no se hace por pruebas rápidas. No es un capricho, es un asunto epidemiológico que debemos acatar, para hacer secuenciación genómica e identificar que no hay cambios como lo que está pasando en Perú, en donde se están viendo nuevas mutaciones que confluyen”, aseguró Ospina.

Además, hoy se confirmó que se han presentado 16 casos más de viruela, con lo que el país ya alcanzó los 289 casos de esta enfermedad. Para garantizar los diagnósticos oportunos de la viruela del mono en Colombia, el Instituto ya entrenó y dejó habilitados 33 laboratorios para el análisis de pruebas PCR de esta enfermedad.