Se liquidó la primera EPS en el gobierno de Gustavo Petro

Mediante una resolución se ordenó la medida de liquidación para la EPS Comfamiliar del Huila, una organización que venía prestando el servicio a cerca de 541.000 usuarios del sistema de salud en los departamentos de Boyacá y Huila.

Las investigaciones de la Superintendencia resolvieron que, “esta Entidad Promotora de Salud no logró implementar acciones contundentes que permitieran garantizar una atención integral a los ciudadanos. No podemos permitir que las administradoras de recursos no cumplan con su rol y pongan en riesgo al ciudadano y seguiremos tomando decisiones en los casos que identifiquemos vulneración a sus derechos”, según dijo Ulahy Beltrán, superintendente de salud.

En cuanto a los indicadores financiero que derivaron en la liquidación, en mayo de este año la EPS registró una deuda con la red de prestación de servicios superior a los 389.000 millones de pesos y esto representó un aumento del 58% con respecto al saldo que la entidad había registrado en 2018.