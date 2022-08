Actas prueban que el gobierno Duque concertó reconstrucción de Providencia

El presidente Gustavo Petro -durante el fin de semana- afirmó que no se realizó un proceso de concertación con las comunidades para la reconstrucción de Providencia

Caracol Radio tiene en su poder las actas que demostrarían lo contrario.En primer lugar está el acto de clausura de la concertación con fecha del 5 de enero.

Además están las memorias de la concertación de la mesa que se instaló el de diciembre del 2020, firmada el 30 de diciembre de este mismo año.

Finalmente, Caracol Radio obtuvo el acta de concertación de los diseños definitivos de Findeter que se firma el 24 febrero del 2021.

Estas actas demuestran el proceso de dialogo que se realizó con las comunidades, los modelos y alternativas que se presentaron de las viviendas, la estructura, los acabados, y los diseños definitivos que se implementaron finalmente en la isla.

Los cronogramas establecidos, así como obras complementarias como los sistemas eléctricos e hidrosanitarios, entre otros.

Además de los representantes del gobierno, Findeter, constructores, supervisores e interventores, aparecen las firmas de representantes de la comunidad como Kenia Sjogreen, líder social; Wallwin Brown, miembro Raizal Council; Walt Hayes, líder social y miembro raizal, entre otros.