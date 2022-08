Encuentran creatura de un solo ojo y que vive 1.000 metros bajo el mar

De "increíble" calificaron los vecinos a la playa de Scarborough, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, cuando se encontraron a una criatura de un solo ojo que medía 27 centímetros.

El calamar, que suele habitar a 1.000 metros de profundidad de la superficie oceánica, fue encontrado muerto, algo que puso a pensar a los investigadores, ya que hace un par de meses encontraron a uno de estos mismos especímenes a 6 millas del mismo sitio.

A través de redes sociales, Tim Dee mostró en su Twitter la foto de este raro espécimen que yacía muerto en la playa de ese sitio en Sudáfrica.

En las instantáneas tuiteadas se ve como uno de los científicos saca un trozo de la carne de este espécimen para revelar el enorme pico que utiliza para cazar a sus presas.

Cabe destacar que esta no ha sido la última vez que en la cercanías encuentran a gigantes criaturas muertas y que realmente viven en la zona oscura del océano.

Por ejemplo, el pasado sábado 30 de abril a pocos kilómetros de Scarborough, en Long Beach , en Kommetjie, encontraron a otro calamar gigante que se estima que tuviera una altura de 2,2 metros.

