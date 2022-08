Las cuatro reformas a la Policía Nacional que quiere Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y varios ministros participaron en la ceremonia de transmisión de mando de la Policía Nacional, un evento en el que se posesionó al general Henry Armando Sanabria Cely como nuevo director.

Durante su discurso, el presidente insistió en que se debe implementar la ‘seguridad humana’ una política que permitirá que Colombia no mida sus estándares en ‘bajas’ sino se haga a través de la vida y la protección a la población. Para el mandatario las instrucciones que se han dado tienen que ir transformándose pues se ha quebrado la ética.

“Hemos medido la seguridad en bajas, cuantos presos, cuantos muertos día a día y muchos de los indicadores de la seguridad no ha mejorado, al contrario, muchas zonas del país están bajo organizaciones multi crimen (…) los indicadores no pueden ser ya los de las bajas, son los de las vidas, de eso se trata la seguridad humana”, aseveró el mandatario.

Le puede interesar:

Para Petro hay que cambiar la ‘doctrina de seguridad’ bajo el pensamiento de que existe un enemigo interno en Colombia, por ello instó a que no se hostigue a la sociedad.

“Cuantas cosas criminalizamos que no deberíamos criminalizar, desde cuando un campesino que cocina hoja de coca es un criminal, si lo que es un campesino que no tiene mas que cultivar, por que si le dicen que haga maíz no se produce o es tan caro que no podría sostener a su familia”, dijo.

“La Policía no está para perseguir jovencitos en los parques. No está para tumbarle la carreta de alimentos un vendedor ambulante. No está para llegar a la casa de una familia campesina y, porque cultivaron hoja de coca, arrastrarlos hasta las cárceles", añadió.

Por ello, en su discurso el mandatario propuso 4 reformas que se deben adelantar en la institución:

1. igualdad entre hombres y mujeres como una práctica cotidiana e incluso la creación de mecanismos de denuncias en caso de que no se respete.

2. Que cualquier patrullero, por mérito, pueda ser general de la República.

3. Aumentar los niveles de escolaridad al interior de la Policía.

4. Garantizar que todos los oficiales sean patrulleros