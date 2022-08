Andy Rivera confirmó que se alejó de los escenarios por una depresión /

Tras despertar especulaciones en sus fanáticos por la ausencia de presentaciones y abandono de sus redes sociales, Andy Rivera confesó que está cuidando su salud mental y que decidió retirarse por un tiempo para lidiar con una depresión.

A través de historias de Instagram, el cantante habló sin tabú de la salud mental y publicó una serie de grabaciones realizando rituales con hielo, para enfrentar los problemas que lo aquejan y lidiar contra la depresión.

“Pronto voy a volver, poco a poco. Desde el año pasado, desde noviembre, los que me siguen saben que tuve un episodio fuertecito, estoy lidiando con una depresión y varias cosas fuertes, pero con unas ganas de sacarlo adelante, unas ganas de salir de esta”, aseguró el cantante pereirano.

Las publicaron despertaron suspicacia en varios de los internautas quienes no dudaron en relacionar el tema con la nueva relación que tiene su ex Lina Tejeiro con el influenciador Juan Duque, aunque el cantante no se ha referido sobre esto.