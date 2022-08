Museo Histórico del Oriente: un espacio dedicado a las víctimas del conflicto

Con una ceremonia militar fue inaugurado en Yopal, el gran Museo Histórico de Oriente en donde se le brindará a la ciudadanía un espacio dedicado a la memoria y conservación de la tradición llanera, pero también contribuir al proceso de reconocimiento de las víctimas del conflicto armado en el departamento del Casanare.

Caracol Radio, habló con Eduerd Pererilla Morales integrante de una comunidad indígena del Guainía, víctima de secuestro y tortura en 1999 por las extintas guerrillas de las FARC. “Hoy estoy aquí por tres razones. Estoy en calidad de víctima, pertenecí a las fuerzas militares y porque nos están haciendo un reconocimiento”.

Dijo que duró 3 años secuestrado y encadenado, pasando una pesadilla completa en medio de la incertidumbre, “quien vive la guerra es el que la siente, el que no la ha vivido no logra percibir lo que es el impacto de la guerra. Me sacaron de la finca a las 6 de la tarde mientras recogía café, fueron años de caminata muy duros”, señaló.

Esta exposición cuenta con tres salas permanentes: la sala de la cultura llanera, la sala del bicentenario y la sala de la memoria histórica. Un dato curioso es que el lugar donde ahora está el museo era un hospital abandonado que se prestaba para la delincuencia común.

El segundo comandante del Ejército el general Giraldo Bonilla nos contó también que esta inauguración representa un gran significado para la comunidad.

“En esta región del país tenemos que hacerle un reconocimiento a estas tierras y exaltar esta cultura que es parte de la identidad nacional. Es el resultado de una acción unificada de una sumatoria de esfuerzos de población civil y soldados de la patria”.

En el lugar estuvieron reunidos autoridades departamentales y víctimas de grupos armados tanto civiles como soldados. Los recorridos en este museo y la entrada serán totalmente gratuitos para quienes se encuentren en el municipio de Yopal.