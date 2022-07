El papa Francisco no descarta renunciar ante problemas de salud

Durante el cierre de su visita a Canadá, el papa Francisco dijo que podría llegar el momento en el que considere dejar el cargo por cuenta de su estado de salud actual. El anuncio ocurre semanas después de desmentir rumores de una renuncia al cargo de Papa.

Francisco explicó que aun tiene la intención de continuar con sus deberes papales, pero reconoció que su condición de salud, que limita su movilidad, implica que debe guardarse más para dedicar sus fuerzas a cumplir sus tareas en la iglesia.

“Creo que a mi edad y con estas limitaciones debo resguardarme un poco para servir a la iglesia o tener la posibilidad de hacerme a un lado. Honestamente eso no sería una catástrofe, se puede cambiar de papa sin que sea un problema”, explicó el Papa.

El Sumo Pontífice resaltó que la puerta de una jubilación está abierta porque es algo normal, pero reiteró que “hasta hoy no he llamado a esa puerta. No he sentido la necesidad de pensar en esta posibilidad, pero esto no quiere decir que no pueda empezar a pensarlo”.