One Direction cumple 12 años: los fans celebran en las redes sociales

La famosa banda One Direction celebra cada 23 de julio su cumpleaños. Y pese a que en la actualidad sus exmiembros llevan una carrera de solistas, los millones de fans recuerdan y conmemoran esta fecha como el aniversario de formación del grupo que se consolidó, en sus tiempos, como una de las mejores bandas de pop con mayor acogida a nivel mundial.

Los distintos galardones que ganaron y la posición en los primeros puestos de reproducción fueron claves para determinar el éxito de los británicos, que compitieron incluso con famosos como Justin Bieber y Adele.

One Direction se formó en el 2010 cuando cinco jóvenes (Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan) se presentaron a las audiciones de The X Factor en Londres y clasificaron al programa. Una vez dentro del reality show, Simone Cowel, les propone conformar el grupo. Aunque la banda no ganó la final del programa, y quedó en el tercer lugar, este hecho marcaría la vida de los cantantes.

Luego de terminar las grabaciones del The X Factor, Simone Cowel contactó al grupo para que firmen un contrato musical con Syco Music, el cual es firmado el 23 de julio de 2010, bajo el nombre de One Direction. Es por esto que los seguidores de la banda toman esta fecha como su cumpleaños.

A pesar de que la banda anunciara su separación en el 2016, los fans de la exitosa banda, año tras años, siguen celebrando el aniversario de su formación así lo confirman los trinos en Twitter que se es tendencia mundial.

Dentro de las publicaciones más destacadas se encuentra la The X Factor, que acompañó su felicitación con un video sobre las escenas nunca antes vistas del programa del que One Direction hizo parte.

Tomorrow is @onedirection's 12th anniversary, and to celebrate we've got a MASSIVE treat for you!



Get ready for NEVER BEFORE SEEN footage of how One Direction was formed! 👀



Come back tomorrow at 4pm for the full video! 😉#XFactor pic.twitter.com/CE8yf6gO22