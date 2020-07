10 cosas que quizá no sabías de One Direction

Fue en el programa X-Factor donde Louis Tomlinson, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Liam Payne crearon el grupo, disuelto desde 2015.

Para celebrar su décimo aniversario, estos 10 datos curiosos sobre la banda británica seguro que sorprenderán a algún que otro fan.

EL GRUPO SE CREÓ EN 10 MINUTOS

Los jóvenes se presentaron a X-Factor en solitario, pero Simon Cowell, uno de los miembros del jurado, tuvo la genial idea de juntarlos en un grupo. Los cinco fueron eliminados pero fueron invitados a volver como una banda. Quedaron en tercer puesto, pero se convirtieron en los artistas del momento.

IBAN A ESCOGER OTRO NOMBRE

Durante una entrevista de 2019 en The Tonight Show With Jimmy Fallon, Payne dijo que su padre, Geoff, inicialmente sugirió que los chicos adoptaran el nombre USP, abreviatura de Unique Selling Point. Finalmente optaron por One Direction, nombre que aparentemente se le ocurrió a Styles.

CUATRO DE ELLOS LLEVAN EL MISMO TATUAJE

En una entrevista con Glamour UK, Tomlinson y Malik revelaron que cuatro miembros del grupo tienen tatuada una pequeña cruz. En una entrevista posterior con AskAnythingChat, Tomlinson desveló quiénes eran. "Decidimos, la mayoría de nosotros excepto Niall, como banda, llevar esto en el tobillo", dijo.

EXPULSADOS DE UN HOTEL DE DONALD TRUMP

Durante un episodio de 2017 de la serie web "Hot Ones", Payne contó que se vieron obligados a abandonar un hotel Trump después de que se les negara el acceso a una entrada y salida especial del garaje. "Trump llamó a una hora intempestiva preguntando si podíamos encontrarnos con su hija y nuestro representante dijo 'están en la cama', dejando claro que no podía ser ahora". Según el cantante, Trump pidió que los despertaran y cuando el representante se negó, les prohibió la entrada privada que usaban por motivos de seguridad. Después del incidente, abandonaron el hotel.

ROMPIERON RÉCORDS EN TWITTER

La cuenta oficial de Twitter de la banda rompió el récord Guinness mundial en 2015 consiguiendo el mayor número de seguidores con 23,393,106 followers. Actualmente tienen aproximadamente 30 millones de seguidores, aunque no han tuiteado desde 2018.

ZAYN NUNCA HABÍA MONTADO EN AVIÓN

En una entrevista con The Jonathan Ross Show Zayn Malik confesó que la primera vez que montó en avión fue con motivo de su trabajo en el grupo. "Estaba bastante nervioso así que antes de que despegara el avión, me senté con Louis a un lado y Liam al otro", relató.

APARECIERON EN PADRE DE FAMILIA

Además de hacer múltiples entrevistas, los cantantes hicieron un cameo en Padre de familia, donde pusieron voz a sus versiones animadas.

GANARON MÁS DE 200 PREMIOS

Además de convertirse en una sensación a nivel mundial, también consiguieron el reconocimiento de la crítica. En sus cinco años juntos han ganado más de 200 premios, entre ellos siete premios Brit, seis Billboard Music Awards, siete American Music Awards y MTV Video Music Awards.

SU ENFRENTAMIENTO CON THE WANTED

Los británicos no han estado exentos de polémica. En 2012 el drama estalló entre los miembros de The Wanted y One Direction cuando Malik llamó a Max George "aficionado". Según E! Online, la disputa se intensificó con varios cruces de acusaciones que incluyeron insultos. Malik llegó a llamar a George "chico clamidia" y George le dijo a Malik que se "mantuviera alejado". Tomlinson y Tom Parker de The Wanted también se involucraron en la pelea. La mayoría de tuits entre los músicos ya han sido borrados.

ERAN FAMOSOS POR SUS BROMAS

A lo largo de los años, se han hecho famosas sus bromas entre miembros del grupo. "Louis Tomlinson me bajó los pantalones en una estación de servicio", contó Horan en AskAnythingChat. Payne dijo que uno de sus compañeros una vez le puso pegamento en su sombrero, mientras que Tomlinson también compartió que él y Malik solían poner limón en los zapatos nuevos de Horan.