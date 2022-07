C0D3RS CHAMPIONSHIP, la primera miniserie para promover la tecnología

IBM, junto a Ogilvy Argentina y StoryLab, anuncian C0D3RS CHAMPIONSHIP, la primera miniserie que busca inspirar, empoderar e impulsar el impacto de la tecnología por medio de la programación. Esta serie mostrará el mundo de los desarrolladores y sus principales logros generando soluciones disruptivas a diferentes problemáticas de la vida cotidiana gracias al uso de tecnología de IBM.

A través de ocho episodios disponibles en la plataforma Prime Video, la miniserie permite conocer algunos de los protagonistas latinoamericanos detrás del código. Se trata de hombres y mujeres de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela que ponen a prueba sus conocimientos, mientras innovan con la tecnología de IBM para solucionar diferentes desafíos reales en sectores como banca, agro, educación, automotriz, entre otros.

En una presentación hecha en Bogotá, varios periodistas tuvimos la oportunidad de ver el primer episiodio (corto pero directo al grano, no supera los 20 minutos), donde varios desarrolladores de latinoamérica participaron en el concurso, Maraton "Behind the Code" y donde dos colombianos, Michael Bonilla y Laura Forero estuvieron entre los 20 primeros lugares.

Nos conectamos vía streaming con Laura, quién estaba en Paris, y habló de su experiencia en esta competencia que duró dos meses. El proyecto que abanderó estuvo relacionado con la violencia intrafamiliar durante la pandemia, donde analizó el por qué de este incremento tan abrupto. Dei igual forma, nos contó su experiencia, qué tan fácil es acceder y por qué es tan importante poder incursionar en este mundo de los programadores.

De igual forma, pudimos hablar con Libardo Lara, colombiano, y que trabaja en IBM USA desde hace más de 10 años, ejerciendo el cargo de Partner Tecnical Specialist. Libardo nos contó que la finalidad de esta miniserie es incentivar a las personas a aprender y entender más de código pero también a ver la vida real de estas personas, que no están 24/7 detrás de un PC, sino que son personas muy creativas, con sueños y que buscan ayudar a las personas más necesitadas.

En este link pueden conocera los protagonistas de C0D3RS CHAMPIONSHIP:https://ibm.biz/coderschampionship y la miniserie ya la pueden ver en Amazon Prime.