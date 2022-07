Tribunal ratifica condena contra la exdirectora del IDU Liliana Pardo

El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la condena a 10 años de prisión en contra de la prófuga exdirectora del IDU Liliana Pardo, por el ‘Carrusel de la contratación de Bogotá’.

La condena que queda en firme es por irregularidades en dos contratos de malla vial y siete de valorización, con los cuales, benefició a las empresas de Julio Gómez y al grupo Nule.

Para los magistrados está probado que a Liliana Pardo le entregaron un porcentaje del 2 por ciento del total de los contratos con los que benefició a contratistas en medio del entramado criminal que saqueó el dinero de Bogotá.

“(…) no es desproporcional y se comparten las razones por las que la primera instancia justifica la movilidad, específicamente las relacionadas con la gravedad de la conducta y el daño real creado, pues LILIANA PARDO, valiéndose de su cargo, manipuló la contratación en favor de terceros, que no necesariamente estaban articulados con las necesidades de la ciudadanía, lo que ocasionó no solo la afectación a las arcas distritales por la pérdida de recursos y la adición presupuestal que acarrearon los hechos de corrupción en los que participó PARDO, sino que obligó a los ciudadanos a esperar años por obras que debieron haberse realizado de forma diligente”, dice el fallo.

La exdirectora del IDU, Liliana Pardo está prófuga de la Justicia desde el año 2015.