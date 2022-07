Gamero se confiesa: "Hemos tratado de traer jugadores y no se ha podido"

El empate de Millonarios ante Deportivo Pasto en su estreno de la Liga Colombiana 2022-II no cayó muy bien en la afición y en el propio entrenador del equipo Embajador Alberto Gamero, quien en rueda de prensa no ocultó su molestia por el fútbol demostrado por sus dirigidos sobre todo en el segundo tiempo.

Por otra parte, el técnico samario habló de la situación de los refuerzos, destacando que el club tuvo acercamientos con futbolistas de renombre del rentado local, aunque no pudieron ser concretados. A su vez, reveló la posibilidad de salida que tiene el jugador venezolano Eduardo Sosa, del cual se dice iría a Tolima y en su reemplazo llegaría Daniel Cataño.

Le puede interesar:

Resultado del partido

"Hubo dos tiempos diferentes, el primer tiempo fue brillante para Millonarios con posibilidad de aumentar el marcador. En el segundo tiempo, por momentos y hasta el gol, creo que el equipo fue muy impreciso, tenía mucho tiempo sin ver al equipo así de impreciso en el pase, en el tener control, eso fue lo que más me molestó porque somos seres humanos y nos equivocamos, pero en el segundo tiempo no trabajamos bien. Queda esa sensación de que era un partido que debíamos haber ganado".

Se han pedido refuerzos y no han llegado

"Las contrataciones, no se ha podido. No es que Gamero no pida, no es que los directivos no quieran traer, es que no se ha podido. Hablamos con Dayro, con Fernando Uribe, con Leo Castro. Escuchamos que Sambueza estaba libre, hablamos con él y no se pudo. Lo de Cariaco (González), tampoco se pudo. Hemos tratado pero no se ha podido, a lo mejor los otros equipos no quieren reforzar a Millonarios. Ruiz es una gran contratación, así como Alba. Quisimos traer otro extremo y no lo conseguimos".

"Yo le dije a mis jugadores que quería traer a futbolistas que me hicieran diferencia con los que están. Quiero tener futbolistas que quieran venir a la institución. Hemos hablado con jugadores, no es malo que diga que hablamos con Dayro, Uribe y Castro. Hemos tenido la posibilidad también de ver jugadores de afuera, pero no llenan. Vamos a tratar de traer un par de jugadores más, tenemos un grupo bueno. Me entristece que no se nos den las transacciones, pero se ha hablado.

Posible llegada de un central

"Óscar Vanegas un jugador que conozco desde Patriotas y se está hablando con él, se está buscando otro central. Murillo va a tener una incapacidad de 6-8 semanas. Vamos a tratar si Sosa se va, de traer otro volante. No ha sido fácil traer gente, lo hemos solicitado y no se ha podido, se habló con los goleadores del fútbol colombiano y no se ha podido. Estamos tratando de cerrar con algunos otros jugadores".

Esperanza de conseguir el objetivo del título

"Si yo no creyera en este equipo, daría un paso al lado. En Colombia hay un solo campeón y hay 19 fracasados porque así se habla. Estamos buscando la posibilidad de llegar a la final y ganarla, yo sé que hay un equipo bueno. Millonarios no era protagonista en los torneos y ahora lo somos, vamos a seguir buscando eso, darle una satisfacción a la hinchada porque lo quiero y lo merecen, Alberto Gamero es el más incisivo en eso".