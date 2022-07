Presidente de River aclara la situación en torno al fichaje de Miguel Borja

La novela del pase de Miguel Borja a River Plate parece no tener final. El presidente del equipo argentino, Jorge Brito, salió al paso de lo que se ha dicho en los últimos días y aclaró la situación, justo el día en el que Julián Álvarez dejó oficialmente la institución y se unió al Manchester City.

Lo último que se sabía, de manera no oficial, era que el pase del delantero colombiano estaba caído tras una eventual no autorización del Banco Central de Argentina de realizar el giro del dinero.

Sin embargo, el presidente del club aclaró la situación en TyC Sports, asegurando que el pase ni se ha concretado ni se ha caído.

"Se hablaron muchas pavadas, nunca hubo nada con respecto a un rechazo del Banco Central. No hubo ningún cambio normativo. La transacción de Borja estuvo muy cerca de haber sido acordada, pero la demoraron el salario del jugador que lo miraba en términos de dólar, cuestiones que tienen que ver con los derechos económicos de Junior y Palmeiras y las complejidades propias de Argentina. Nunca estuvo hecho ni caído", reveló.

Asimismo, se refirió a la otra opción que manejaba el club riverplatense para ocupar el puesto del delantero centro, el uruguayo Luis Suárez, que descartó su llegada.

"Podía incorporarse recién en cuartos y especulamos con eso, creíamos que era lo mejor. Tomé los riesgos y me hago responsable. También sabíamos que íbamos a jugar con el mismo equipo sumados (Lucas) Beltrán, (Rodrigo) Aliendro y (Julián) Álvarez. En paralelo siempre buscamos otra alternativa a largo plazo. Era un pase que estaba próximo a materializarse. Habla muy bien él reconocer la negociación", comentó al respecto.

Finalmente, manifestó que en caso de que no se concrete lo de Borja, están buscando otras opciones para reforzar el ataque que ahora está sentido tras la lesión de Matias Suárez.

"Todavía nos queda mucho por disputar este año y no vamos a bajar los brazos. Lo de Suárez está caído, como lo dijo el jugador, y de manera que no avance lo de Borja, en paralelo estamos viendo otras alternativas con características muy particulares que hoy no se encuentran. Un 9 de área con mucho gol y que vaya bien arriba", concluyó.

River ahora se deberá centrar en la Liga Argentina, en la que tendrá como próximo rival a Godoy Cruz y en la cual marcha en la casilla 13. El equipo de Gallardo quedó fuera de la Copa Libertadores en los octavos de final luego de caer ante Vélez Sarsfield 1-0.