La cineasta Claudia Fischer presenta su documental ‘WËRAPARA, chicas trans’

En la pantalla inflable de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en Bogotá, se hizo la exhibición del documental ‘WËRAPARA, chicas trans’, dirigido por Claudia Fischer, quien también es camarógrafa, la cinta se proyectó por primera vez en Colombia, nos relata la historia de 6 mujeres trans que representan la diversidad y el potencial que tienen la cultura y la tradición Emberá Chami.

‘WËRAPARA, chicas trans’, descubre las vidas de Marcela, Jaima, Gina, Alexa, Roxana y Pamela, ubicadas en las montañas de los Andes colombianos, en el resguardo indígena Karmata Rua, ellas siembran, cultivan y cosechan café, fabrican artesanías, cuidan de sus hogares, honran su territorio y cultura ancestral, sobresaliendo a pesar de las dificultades.

En un conversatorio antes de exhibir el documental ‘WËRAPARA, chicas trans’, la directora Claudia Fischer habló sobre lo que le llamó la atención para documentar esta comunidad, “lo que captó y llamó mi atención sobre todo fue entender de dónde venía la seguridad con la que se mueven en su territorio, en nuestra sociedad y en otros espacios”.

Roxana Panchí lideresa y una de las protagonistas del documental WËRAPARA, sobre sus impresiones al ver el documental afirma, “me siento súper bien y orgullosa, porque cuando era pequeña sentía que no tenía futuro, porque soy trans o porque soy diferente a las mujeres o a los hombres y más cuando me sentía sola, sin apoyo de mi madre un tiempo, ella me discriminó y a los 14 años conocí a Pamela, más adulta que yo, me dijo que fuera enfrentadora y berraca y desde ahí empecé a enfrentar todo y ahora tengo una mente madura”.

Con una duración de 81 minutos y hablado en español y Emberá, en el documental WËRAPARA, se ve cómo estas chicas juntas han logrado darle visibilidad a sus expresiones artísticas y espirituales, junto con su trabajo como tejedoras y diseñadoras de accesorios típicos de su cultura, ha resonado y resaltado en la moda colombiana y la del exterior, la película pronto estará en salas de cine en Colombia. Más información en werapara.com.