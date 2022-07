Gustavo Bolívar: Con malinterpretaciones tratan de probar fisura con Petro

En la tarde de este viernes 1 julio, Gustavo Bolívar decidió referirse sobre información que está difundiéndose. El político colombiano considera que sus afirmaciones recientes sobre Gustavo Petro han sido malinterpretadas.

Asimismo, Bolívar destacó que la información divulgada no tiene nada que ver con la realidad. En este sentido, el senador resaltó que recientemente se ha enfocado en realizar peticiones respetuosas a Gustavo Petro sobre la manera en la que está preparándose para su gobierno, por lo cual, no habrían motivos para indicar que se está apartando del presidente electo.

Por otra parte, Bolívar le recordó a Petro tras sus reuniones con otros sectores políticos que: "Admiro la generosidad de Petro para conformar un gobierno pluralista y de unidad que garantice la paz y la gobernabilidad en Colombia, pero no olvidemos organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, afro y a la izquierda que se jugó la vida por esta causa #ConAmayaNo"

Tras este y otros trinos del senador sus afirmaciones sobre Petro fueron malinterpretadas. Por lo cual decidió aclarar la situación: "Con interpretaciones tendenciosas sobre mis tuits tratan de probar una fisura entre Petro y yo. No existe. Permanezco leal a Petro y a la causa. Solo he hecho peticiones respetuosas para que no se excluya a los luchadores de siempre y no se entregue el país a los corruptos."

Admiro la generosidad de @PetroGustavo para conformar un gobierno pluralista y de unidad q garantice la paz y la gobernabilidad en Col. pero no olvidemos organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, afro y a la izquierda q se jugó la vida por esta causa #ConAmayaNo — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 1, 2022