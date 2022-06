Comisión de la Verdad presentó informe final ante Parlamento Europeo

Los comisionados Carlos Beristain y Alejandro Valencia presentaron en el Parlamento Europeo en Bruselas el informe final de la Comisión de la Verdad con los principales hallazgos y recomendaciones.

Estuvieron acompañados por los eurodiputados Ibán García del Blanco, Fabio Massimo Castaldo, Izaskun Bilbao y Jordi Solé, quienes felicitaron el trabajo de la Comisión y se comprometieron a mantener el respaldo al proceso de paz en Colombia.

El comisionado Beristain fue el encargado de presentar los hallazgos y habló sobre el "momento fundacional" en el que se encuentra Colombia con la presentación de este informe y resaltó el aporte de las víctimas que hablaron desde el exilio.

El comisionado Valencia estuvo a cargo de la presentación de las recomendaciones. Habló la necesidad de separar las armas de la política estableciendo un modelo de seguridad que no sea militarizada. Envió también un mensaje a la comunidad internacional: “no más ayuda militar para Colombia (…) eso no es lo que Colombia necesita”.

Abogó por que se trabaje en un modelo de seguridad para la paz y no para la guerra y que se establezcan medidas para contribuir con la paz territorial. “Hay que lograr una cultura para vivir en paz”, sentenció.

Dentro de las recomendaciones presentadas está la creación de una comisión de esclarecimiento e investigación contra el narcotráfico, que sea independiente y mixta (nacional e internacional).

Los comisionados también tendrán un encuentro con la sociedad civil en Bruselas y con parte del exilio colombiano que se encuentra en Bélgica. Algunos de los que estarán presentes brindaron su testimonio para la elaboración de este informe.