Felipe Aguilar se despide de Nacional y ya tendría nuevo destino

Luego de proclamarse campeón de la Liga Colombiana, el defensor Felipe Aguilar le puso fin a su segundo ciclo en Atlético Nacional. Así lo informó el mismo jugador en sus redes sociales, algo que ya se venía esperando ante el eventual acuerdo que ya tendría con otro club.

Aguilar deja el conjunto Verdolaga luego de regresar en julio del 2021 a la institución con la que salió campeón de la Copa Libertadores. Lo hizo en condición de préstamo por un año, ya que su pase pertenece al Atlético Paranaense de Brasil, club que habría llegado a un acuerdo para cederlo a Lanús de Argentina.

Le puede interesar:

"Yo pienso que no hay mejor manera de despedirse del equipo de tus amores que siendo campeón. Hace un año llegaba con el anhelo y la ilusión de conseguir títulos y así fue. Cada que competí di la vida por estos colores y no me ahorré el más mínimo esfuerzo. Por eso me voy feliz", escribió en sus redes sociales el jugador de 29 años.

Además, no dejó de lado aquellos que le permitieron regresar y aprovechó para agradecerles: "Quiero agradecer primero a Dios, al Presidente Emilio Gutiérrez, a Alejandro Restrepo, a Francisco Nájera y a la junta directiva de Atlético Nacional por brindarme la oportunidad de regresar nuevamente; así como al staff, jugadores y todo el personal que trabaja para el club".

En esta segunda etapa, el central antioqueño disputó 23 partidos (13 en 2021 y 10 en el actual semestre) para un total de 1,769 minutos con el conjunto paisa. En total, con la camiseta verde acumula 128 juegos contando los dos ciclos.