La incomodidad del traje: uno de los retos de Anthony Daniels con C-3PO

"Me tomó dos horas ponerme el traje y media hora la cabeza, estuve listo. Sin ensayo, acción: no tuve idea de qué hacer. La mayoría de los días eran así. No me estoy quejando, así es como es. El primer día fue en el desierto de Tatooine. Esa fue la primera vez que usé el traje y fue una pesadilla, yo no tenía idea", comentó el actor Anthony Daniels en entrevista con el Sistema Informativo de Prisa Media.

De igual forma aseguró que no podía moverse ni respirar cuando le dijeron "acción".

"Estaba atrapado dentro del traje y no podía ver otra cosa, ni siquiera escuchar. No estaba cómodo, mis pies ya estaban rotos y no estaba en un buen lugar. No pude decir mi línea. George decía: -corten, acción, y aún no podía decir mi línea".

Finalmente, el actor británico recordó todo el calvario que sufrió con el traje y lo que le decía el director.

"Yo vengo del teatro donde todos los actores confían en que tú digas el guión. De otra forma, ellos no saben. Aquí estaba George Lucas diciendo: -haz lo que quieras. Ese fue mi primer día y lo peor sobre esto fue que demoraron dos horas en ponerme el traje y luego no querían que me lo quitara a la hora del almuerzo. Así que estuve todo el día solo… Fue muy triste".

