Las anécdotas de Anthony Daniels, el hombre detrás del robot C-3PO

En diálogo con el sistema informativo de Prisa Media, Anthony Daniels, el hombre que está detrás del emblemático robot C-3PO en Star Wars, reveló detalles inéditos acerca de cómo se construyó su personaje, qué le significó en su vida este rol y el mensaje que el robot le da al mundo.

El británico contó lo que sintió al momento de conocerse que iba a interpretar al popular robot de protocolo:

“El guión fue escrito por George Lucas, yo no tenía idea de qué trataba hasta que lo vi. Al principio fue muy difícil de leer, es muy complicado cuando ves la película, pero cuando lo tienes escrito es… ¡sorprendente!”. afirmó Anthony Daniels

Siguiendo con el personaje, el actor se refirió acerca de lo que más le gustó de su personaje en Star Wars:

“Lo que más me gustó fue el personaje de C-3PO, fue la manera como George Lucas lo escribió”, dijo el actor inglés.

De otro lado, también reveló si en algún momento en el futuro volvería a interpretarlo:

“Es una muy buena pregunta. Amo a C-3PO y lo he amado más con los años. Pero interpretarlo es muy, muy difícil. Él me ha traído muchas cosas buenas, pero en la película tenía que vestirme así (lo imita) y estaba por mi cuenta, porque al interior de ese traje me siento muy solo”, aseguró.

Anthony Daniels contó cuáles serían las habiliades de los jedis y los siths que le gustaría tener en la vida real:

“Probablemente me gustaría tocar el piano sin practicarlo. Pero no creo que tocara mucho el piano, no son personas muy artísticas ni sociales. A los Sith solo les gusta andar por ahí siendo malvados, ¿por qué? ¿Alguna vez se divierten? ¿Alguna vez hemos visto a un Sith contar un chiste o sonreír? Ellos solo se la pasan (imita el movimiento de las espadas láser) hiriendo a las personas con sus espadas láser. Son muy poderosos, pero no tiene sentido”.

