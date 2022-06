Marcelo Gallardo es optimista: No descarta el fichaje de Miguel Borja

River Plate volvió a ganar en la Liga Argentina. Lo hizo ante Lanús por 2-1 para sumar su segundo triunfo del torneo, en un juego que contó con la participación del colombiano Juan Fernando Quintero desde el minuto 71. Ahora el conjunto 'millonario' se dispone a preparar lo que será el duelo de octavos de Libertadores ante Vélez Sarsfield.

Mientras tanto, en el conjunto de la 'banda cruzada' siguen sonando las operaciones en torno a futbolistas que puedan llegar a reforzar el plantel. Una de esas posiciones es la del delantero centro, ya que Julián Álvarez dejará la disciplina de Marcelo Gallardo para unirse al Manchester City en los próximos días.

Los dos nombres que suenan con más fuerza para encargarse de los goles en River, son los de Miguel Borja y el uruguayo Luis Suárez, tal y como lo confirmó en rueda de prensa el entrenador argentino.

"Son posibilidades. Alguna de las dos va a suceder claramente. Nosotros, más allá de eso, tenemos que enfocarnos en el partido del miércoles y pensar en los que están hoy. Si se suman algunos de estos futbolistas, será para enriquecer el plantel y ver con mejor expectativa lo que viene. Ahora, el partido del miércoles y para eso, los que están acá", comentó el Muñeco.

Posteriormente, se refirió detalladamente a las dos opciones, comenzando por el uruguayo Suárez de 35 años: "Está haciendo una recuperación de la limpieza en su rodilla, por más que lo pudiéramos tener hoy, mañana no puede jugar. Nuestra espera es acorde a los tiempos de él. En este caso tiene relación el tiempo de él y su recuperación. Si se dan los tiempos y se conectan las posibilidades que hay de los dos lados, estará o no estará. El intento lo hicimos, él tiene deseos y entusiasmo. Si no hubiese mostrado entusiasmo no estaríamos esperando", resaltó.

Sobre la situación de Miguel Borja, confirmó que las negociaciones se trabaron, pero es optimista en que se pueda dar el traspaso.

"Lo de Borja se trabó un poquito, pero esperemos que en los próximos días se pueda destrabar y pueda llegar. En eso están trabajando los directivos muy bien y esperemos que se pueda hacer" destacó al respecto.

Según la prensa argentina, las negociaciones entre las partes se estancaron cuando Palmeiras entró en la conversación. River tenía acordado el 50% del pase del futbolista con Junior, pero al momento de negociar la otra mitad (perteneciente a Palmeiras), el equipo brasileño no se mostró de acuerdo con el monto ofrecido.

Finalmente, Borja, que tuvo permiso de dos días con el equipo barranquillero esperando se resolviera su futuro, se unió a los trabajos de pretemporada del entrenador Juan Cruz Real ante el estancamiento de las negociaciones.