Rayo Vallecano sale al paso de los rumores y confirma continuidad de Falcao

A pesar de los rumores que vinculan a Falcao García con el fútbol mexicano, específicamente con el Toluca, no pasaron de ser solo especulaciones y el futbolista colombiano seguirá al menos un año más en España, tal como lo confirmó el director deportivo del Rayo Vallecano.

David Cobeño, director deportivo del club, confirmó que el delantero samario hará valer el contrato que renovó con el equipo de Vallecas hasta junio del 2023.

"Él va a jugar la próxima temporada acá sí o sí. Quiere quedarse aquí y así va a ser", resaltó el director deportivo en diálogo con el medio español Onda Cero.

Otra de las especulaciones de mercado, tiene que ver con un eventual movimiento de Edison Cavani al equipo madrileño, a lo que Cobeño respondió: "A día de hoy, Edinson Cavani no va a fichar por el Rayo Vallecano, pero no me cierro las puertas a nada. Con el paso de los días se dan circunstancias que quizás no te planteabas".

Así las cosas, Falcao seguirá teniendo lugar en Vallecas, equipo para el que jugó en la última temporada 25 partidos, de los cuales en 9 lo hizo como titular, teniendo en cuenta que tuvo dos lesiones que le impidieron jugar más. Por su parte, anotó seis goles.