Herrera: Si Nacional me pagara por jugar bonito, pero se necesita es ganar

Atlético Nacional jugará su final número 14 por torneos cortos y lo hará justamente ante el equipo con el que jugó la última y la perdió en 2018, Deportes Tolima. En la previa del duelo, el entrenador Hernán Darío Herrera se refirió al juego de ida que será en Medellín, dejando claro que las finales hay que ganarlas y no tanto jugar bien.

En primera medida, el entrenador antioqueño se mostró feliz por disputar esta final y no dejó de lado el calor que le mostró la afición al equipo en el último entrenamiento que se realizó a puerta abierta en el Atanasio Girardot.

"Tengo que estar alegre porque voy para una final y más con lo que vimos hoy con la hinchada de Nacional y también por lo que será mañana. Vamos a entrar con todo, uno viendo esa hinchada da motivos para hacer un buen partido ante un gran rival", manifestó.

Sobre el rival al que enfrentará, mencionó: "Tolima también tiene que pensar en nosotros, ellos son fuertes, nosotros también. En las estadísticas somos parejos, será difícil para ellos como para nosotros. Es la primera vez que voy a enfrentar a Tolima, es un gran equipo, muy difícil. Hernán conoce a su equipo y lo sabe manejar muy bien. Conoce sus fortalezas, yo también lo conozco. Hemos trabajado para contrarrestar lo que ellos tienen, porque son muy fuertes en ofensiva y defensiva" resaltó.

Por su parte, sobre el ADN del equipo, que parece no se ha mostrado mucho en el campeonato, resaltó que en la final sólo importa ganar.

"Estamos en una final, como se juegan las finales, se ganan. Si Nacional me pagara por jugar bonito... pero ahora se necesita es ganar. Vimos la Champions, el otro era superior pero ganó el Real. Yo quiero ser como el Real, ganar el título. Volver a la historia de Nacional y ya para el ADN después se dará. No me van a decir que Nacional jugó bonito y perdió. Yo quiero levantar la Copa". dijo.

Entre tanto, se refirió a la comunidad que se ha creado en la interna del equipo Verdolaga

"Lo que yo he manejado acá es con un grupo de trabajo muy bueno. Cuando me entregaron el equipo todos me acogieron muy bien y ahí fuimos metiendo cosas, vi las condiciones que tenía. Acomodé estructuras que a veces me daba resultado. Lo más importante es que todos están corriendo y lo importante es cómo le llegamos a ellos. Tengo un cuerpo técnico en el que somos amigos, todo es alegría. Todos están metidos en lo que ha sido una familia, siempre ha sido así la historia de Nacional".