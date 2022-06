Corte Suprema de EE.UU. confirma condena a Monsanto por glifosato

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó un recurso que había presentado la compañía Monsanto después de ser condenada a pagar 25 millones de dólares a un hombre en Estados Unidos que afirma que el continuo uso de su herbicida RoundUp le provocó un cáncer.

La Corte Suprema no dio una justificación de la decisión, pero de esa forma Monsanto y su grupo propietario Bayer tendrán que pagar definitivamente el dinero a Edwin Hardeman, quien fue uno de los primeros en demandar después de que le detectaron un linfoma de Hodgkin en el año 2015.

Monsanto tiene más de 30.000 denuncias similares y ya apartó 4.500 millones de dólares para enfrentar los procedimientos.

Sin embargo, insiste en que discrepa de la Corte y no admite ningún fallo ni responsabilidad por su glifosato.

"Bayer sigue apoyando sus productos Roundup, una herramienta valiosa para una producción agrícola eficaz en el mundo", expresó la compañía en un comunicado.

De esa forma, insiste en que el producto no es peligroso y que no produce efectos nocivos en la salud. Agrega que los diferentes estudios no han sido concluyentes y que es seguro usarlo.