Primicia | Francia Márquez: hago un llamado a Uribe a que hagamos la paz

Francia Márquez habló en exclusiva y en primicia en Prisa Media con sus primeras declaraciones tras conocerse los resultados de las elecciones 2022, dejando como ganador a Gustavo Petro y a ella como vicepresidenta de Colombia.

Márquez mencionó que hace un llamado a los diferentes grupos, como el uribismo, a hacer la paz y también felicitó a Rodolfo Hernández por su campaña.

Lea más.

"Mando un saludo a toda Colombia con mucho amor y alegría. Hoy no solo ganó Gustavo Petro y Francia Márquez, hoy ganó Colombia. Felicitamos también a Rodolfo Hernández y Marelen Castillo. Esperamos construir en nombre de Dios un país en paz con dignidad y oportunidades, que haya justicia y equidad. Debemos ir hacia adelante", inició.

Y agregó: "El gran desafío que tenemos todos los colombianos es la reconciliación. Quiero hacerle un llamado a Rodolfo Hernández y al uribismo, que en medio de las diferencias podemos construir una nación hacia adelante. Es el momento de hacer un gran pacto por la vida y por la paz. La gente es maravillosa, llegó el momento de pasar esa página del odio y de rencor, de pasar la página de la guerra y violencia. Podemos darle un país en dignidad a los colombianos".

Por otro lado, dijo que llama al expresidente Álvaro Uribe para mantener una reconciliación y paz, teniendo en cuenta la oposición que tienen en ideologías.

"Desde mi instinto de cuidado, llamó a toda Colombia a la reconciliación y a la dignidad. Llamo al expresidente Uribe, a los grupos armados en los territorios olvidados a que hagamos la paz. Vamos adelante. Nosotras las mujeres somos el 52%; si nos ponemos de las manos para salir adelante y parar la muerte, lo podemos lograr", contó.

Y finalizó: "Yo me veo en los territorios con la gente, gobernando desde los lugares más olvidados y silenciados. Desde los distintos lugares que componen nuestra nación, desde ahí me veo. Me encargo de ser ministra de la igualdad y desarrollar cinco tareas: el derecho de las mujeres, oportunidades para la juventud, equidad para pueblos".