Primicia: Verónica Alcocer confirma que Iván Duque llamó a Gustavo Petro

Luego de las elecciones de este 19 de junio, Gustavo Petro se convirtió en el presidente electo de Colombia. Su esposa y primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, entregó en primicia a Caracol Radio sus primeras reacciones sobre el triunfo de su esposo.

Verónica Alcocer ha sido fundamental en la campaña de Gustavo Petro y ha recorrido el país hablando con las diferentes comunidades. La mujer asegura que siente un gran compromiso con los colombianos y va a estar siempre presente para todos los ciudadanos.

"Voy a estar como un ser humano que soy, lista y presta a ayudar en todo lo que yo pueda ayudar y con todo el tiempo disponible para ustedes", dijo.

Comentó que su gran objetivo durante el mandato de Gustavo Petro será ayudar a reconciliar el país y que su esposo será un mandatario para absolutamente todos los colombianos.

"En mí, la tarea es reconciliarnos, Gustavo Petro va a ser un presidente de todos y todas las colombianas. No solo de los que votaron por él y vamos a trata e intentaremos mostrar con hechos que va a ser así, que no va a haber violencia, que va a haber amor, que va a haber reconciliación que va a haber paz que es lo que nuestro país necesita para salir adelante", dijo.

Reiteró que quiere ser una primera dama que esté presente para todos los ciudadanos y que la sientan cercana.

"Aquí tienen a Verónica Alcocer que no la sientan distante, que no es una primera dama de por allá. Verónica Alcocer va a ser lo que ustedes siempre han visto de mí. Un cargo público no cambia a la persona, el ser, la identidad y aquí estoy para todos y todas ustedes", finalizó.

Además, dijo que el presidente Iván Duque estaba hablando con su esposo Gustavo Petro en ese momento y lo estaba felicitando.