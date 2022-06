Los efectos de las propuestas de política exterior de Petro y Hernández

Uno de los puntos clave para el próximo gobierno colombiano sin duda alguna es la política exterior teniendo en cuenta el aumento de su relevancia para distintas potencias como la Unión Europea y Estados Unidos en distintos sectores como el comercial, el de seguridad y el de combate contra el narcotráfico.

Por ello consultamos a Mauricio Jaramillo, analista internacional, docente e investigador de la Universidad del Rosario y a Ricardo Abello, abogado con maestría en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional, sobre cómo ven las propuestas de los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández en el ámbito internacional.

Rodolfo Hernández propone eliminar 27 embajadas

Una de las propuestas más sonadas de Rodolfo Hernández fue cerrar 27 embajadas para ahorrar recursos, sobre esto Mauricio Jaramillo consideró que es una mala noticia que significaría un retroceso para la Cancillería que afecta a 4,7 millones de colombianos que viven en el exterior.

“Es acabar un esfuerzo de más de 30 años abriendo misiones diplomáticas que han servido para abrir mercados, mantener el nombre de Colombia en el exterior, la eliminación de visados, conseguir recursos por la vía de la cooperación internacional. Significa aislarnos aún más y no creo que el beneficio económico compense en algo el cierre de las embajadas”, estimó Jaramillo.

Por su parte, Ricardo Abello indició que esta idea no es viable, que no tiene sentido y que lo que debería hacerse es lo contrario y fortalecer las relaciones con estos Estados para “poder seguir teniendo una presencia y un fortalecimiento tanto de la carrera diplomática como de esa presencia de Colombia en este mundo globalizado”.

Gustavo Petro propone devolver las funciones exteriores a la Cancillería

Gustavo Petro ha propuesto derogar el Decreto 1185 del 30 de septiembre del 2021, que le da responsabilidades y funciones de la Cancillería a la jefatura del gabinete presidencial. Sobre esto, Abello considera clave reestructurar y las funciones de la Cancillería y la jefatura del gabinete presidencial a nivel internacional.

“Es muy importante que la Cancillería mantenga sus funciones, así como la Presidencia y limitar las funciones que le corresponden (...), esto puede ser complejo teniendo en cuenta que el presidente de la República igual tiene esa representación internacional, pero lo que no se puede hacer es que la Cancillería pierda la fuerza que debe tener”, detalló Abello.

Por su lado, Jaramillo explicó que devolver las funciones de la Cancillería al ministerio de Relaciones Exteriores es “volver un poco a lo que dice la Constitución en materia de política exterior” y resaltó que la situación actual es de abierta inconstitucionalidad “en la que una persona que no es responsable políticamente está asumiendo la política exterior”.

¿Es posible fortalecer la carrera diplomática en 4 años?

Ambos candidatos han asegurado que fortalecerán la carrera diplomática y consular en su gobierno. Jaramillo explicó que, si hay voluntad política de “no convertir la política exterior y la diplomacia, las misiones diplomáticas y la Cancillería en caja menor de las hipotecas durante la campaña para el pago de favores políticos”, es posible mejorar la carrera política en 4 años.

Abello se sumó a esta reflexión y explicó que para lograrlo se debe fortalecer la Cancillería mediante propuestas claras que, hasta el momento, no se han hecho y dejando en claro que “es necesario este fortalecimiento que se debe hacer, pero que no puede ser contradictorio con las otras propuestas que se formulen en este momento”.

¿Cómo se retomarían las relaciones con Venezuela y Nicaragua?

Tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández han repetido que buscarán retomar las relaciones con países con los que se han cerrado como Venezuela y Nicaragua. Ricardo Abello aseguró que es fundamental este regreso de la relación con todos los estados independientemente si se está de acuerdo con su tipo de gobierno.

“Es fundamental poderle prestar asesoría, apoyo y protección a los colombianos que están en estos países. Por lo tanto, me parece fundamental que haya relaciones con los diferentes Estados. Esto no quiere decir que sean los mejores amigos, si no que haya un canal de negociación entre ambos países”, explicó Abello.

Pese a esta importancia, Mauricio Jaramillo señaló que no ha sido clara la forma en la que ambos candidatos esperarían abordar el restablecimiento de relaciones con ambos países dado que esto también depende de la reacción de Nicolás Maduro y Daniel Ortega de lo que diga el eventual presidente de Colombia.

“Yo tengo la impresión que Petro conoce mucho mejor el funcionamiento de Cancillería porque ha sido congresista y fue uno de los congresistas más activos en temas de política exterior. Eso le da algo de ventaja, pero es muy difícil vaticinar” considerando que también debe tenerse en cuenta quién sea el presidente del otro país y su afinidad con los anuncios desde Colombia, resaltó Jaramillo.

¿Cambiaría la relación con potencias como China, Unión Europea y EE.UU.?

Los analistas Mauricio Jaramillo y Ricardo Abello consideraron que las relaciones con las potencias globales no deberían sufrir ningún cambio abrupto considerando que la función clave de la Cancillería es que las relaciones se mantengan con distintos estados en aspectos clave como el comercial.

Abello estimó que “hay que seguir fortaleciendo las relaciones con los diferentes Estados, tener una independencia y diversificar también los mercados de las exportaciones colombianas a diferentes regiones del mundo y no centrarnos tanto en, por ejemplo, la Unión Europea o Estados Unidos, sino buscar diferentes mercados y abrir esas opciones”.

Jaramillo señaló que mientras que no es fácil pronosticar el posible comportamiento de Rodolfo Hernández en negociaciones y contactos internacionales, Gustavo Petro ha tenido bastante experiencia internacional recordando que se opuso al TLC con Estados Unidos, lo que le da amplio conocimiento de actores clave estadounidenses que toman decisiones clave frente a Colombia.

“Con la Unión Europea, me parece que hay un acercamiento histórico desde hace ya varios gobiernos que se va a mantener, pero en el caso de Hernández, uno se pregunta cómo va a afectar la contracción de la Cancillería (...) yo creo que con Rodolfo Hernández es muy probable que nuestra relación con Europa sufra”, concluyó Jaramillo.