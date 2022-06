Abolir o renegociar un TLC es poco probable: Diplomático de EE.UU.

Mark Feierstein exdirector para América Latina y el Caribe del Instituto Nacional Democrático, y anteriormente administrador para América Latina y el Caribe de USAID en la era Obama, habló con Caracol Radio sobre el futuro de las relaciones diplomáticas y económicas entre Estados Unidos y Colombia con el próximo cambio de gobierno, bien sea el candidato de izquierda Gustavo Petro o el candidato de derecha Rodolfo Hernández, que ambos suponen un cambio en la política para el territorio colombiano.

Feierstein dijo que las relaciones entre ambos países, que recientemente cumplieron 200 años, han sido cercanas y positivas, "sin importar quienes han sido los presidentes en Estados Unidos bien sea republicanos o demócratas, al igual que en Colombia con presidentes de varias corrientes políticas".

El diplomático resaltó el Plan Colombia como el mejor ejemplo de una política bipartidista en la Unión Americana. Y afirmó que cualquier candidato que salga electo entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, la relaciones se mantendrá "no espero mucho cambio a pesar de que el próximo presidente de Colombia va a ser uno no tradicional".

Palabras que han sido también compartidas por funcionarios del gobierno Biden, recientemente el mismo secretario de estado Antony Blinken afirmó que sin importar quien sea elegido, Estados Unidos trabajará con la próxima administración.

Sobre un cambio de corriente de gobierno en Colombia, otros expertos han mostrado su preocupación, David Patton, CEO del Americas Council recientemente en una audiencia del senado del comité de Relaciones Exteriores, dijo que "Colombia ha sido un objetivo para que tenga unos intereses que no se alinean con Estados Unidos, ni la democracia en el hemisferio. Si cambia de camino y se va por uno antidemocrático, Colombia es un país crítico y es un estratégico partner para la Unión Americana y sería un retroceso en la relación y para otros países de la región".

CONTROL DE DROGAS

Con respecto a la guerra contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos en Colombia, Feierstein, aseguró que "creo que todo el mundo reconoce que ha sido un fracaso, tenemos que reconocerlo y la producción en los últimos años ha aumentado mucho, entonces creo que los dos gobiernos están dispuestos a hacer reformas para atacar el problema".

Sugirió que para combatir el narcotráfico es necesario "apoyar a los proveedores para que tengan alternativas, hay que apoyar a la comunidades rurales, no es fácil, requiere inversión y de muchos recursos. La administración Biden está abierta a buscar otras formas para combatir el narcotráfico".

TRATADO DE LIBRE COMERCIO

Con respecto a las propuestas de ajustes o cambios en el TLC que ambos candidatos proponen, Feierstein afirmó que "una cosa es lo que dicen los candidatos y otra lo que hace un presidente, cualquiera que salga electo va a reconocer el Tratado de Libre Comercio y cómo beneficia a ambos países".

Agregó que "eso no significa que no haya posibilidades de hacer ajustes, pero eso no es nada fácil, es complejo alterar un TLC, sin embargo, en la implementación siempre se puede mejorar. Pero la idea de abolir o renegociar el Tratado lo dudo mucho".

DEMOCRACIA VS. AUTOCRACIA

Mark afirmó que la democracia es un tema de interés en los Estados Unidos, "hay una amenaza contra la democracia incluso en Estados Unidos con la insurrección del 6 de enero. Es necesario que los países democráticos trabajen juntos para apoyar a sus aliados de otros países, es importante resaltar el estado de derecho, de respetar los derechos de la sociedad civil. Colombiana ha estado en el lado democrático en esas batallas entre las democracias y las autocracias y esperamos que siga así".

EL FUTURO

Para Mark Feierstein el futuro de la relación entre ambos países se centrará en: la migración, el fin de la pandemia del Covid-19, la democracia, los derechos humanos y el cambio climático. "Creo que Colombia y Estados Unidos serán líderes en estos temas en la región para mejorar el hemisferio"

Recalcó que Estados Unidos va a respetar la decisión de los colombianos en las urnas, "esperamos que sea un día pacifico y una fiesta cívica de la democracia".