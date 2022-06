Caso fiscal Pecci: Familiares y Fiscalía piden máxima condena para asesinos

Caracol Radio conoció que familiares del asesinado fiscal paraguayo Marcelo Pecci y la Fiscalía colombiana pidieron este viernes a un juez que se imponga la máxima condena en contra los cuatro implicados que confesaron este crimen.

Francisco Pecci, hermano de la víctima se refirió así a los confesos asesinos: “Que pasen detrás de las rejas y alejados de la sociedad el mayor tiempo posible, eso no nos va a devolver a nuestro familiar, pero sí evitar que esta gente pueda seguir delinquiendo”.

De acuerdo con la Familia del Fiscal Pecci, por ahora está descartado que vayan a pedir algún tipo de reparación económica.

“Lo más probable es que no pidamos ningún tipo de reparación porque esta gente, no nos pueden reparar, y no nos interesa su dinero sucio, mal habido y contaminado”, dijo.

El pasado 7 de junio, tras la contundente investigación de la Fiscalía y de las pruebas que reveló en su contra, cuatro de los cinco implicados confesaron su responsabilidad y se declararon culpables.

Se trata del ciudadano venezolano Wendre Still Scott Carrillo, quien habría disparado contra el fiscal paraguayo; Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta, supuesto responsable del transporte y la logística; Marisol Londoño Bedoya y su hijo Cristian Camilo Monsalve Londoño, involucrados en los seguimientos.

Francisco Luis Correa Galeano, señalado articulador y financiador fue el único que no aceptó. Las autoridades están tras la pista de un sexto implicado.