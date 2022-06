Registrador responde a reparos de Gustavo Petro

Los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se reunieron este miércoles con el Registrador, Alexander Vega, para hablar sobre la contienda electoral del próximo 19 de junio. Después de ese encuentro, el candidato Gustavo Petro hizo una serie de reparos frente al proceso, uno de ellos tiene que ver con que no se haya contratado una auditoría internacional al software.

“Tengo un sin sabor. Hay en mi opinión hay una parcialidad de la cúpula de la Registraduría. Segundo, no ha sido posible hasta ahora la auditoría técnica al software, se ha impedido hasta este momento, sin eso no hay garantías y se solicitó que las dos campañas tengan jurados en todas las mesas”, indicó Gustavo Petro.

Ante las declaraciones de Petro, el registrador Alexander Vega, al término de una reunión de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, le respondió al aspirante del Pacto Histórico.

“Estuve leyendo su declaración, pero no dice cuál es la desconfianza y la parcialidad de la cúpula de la Registraduría. El contexto de la reunión fue brindarle garantías, algo que si noté en la reunión, es que hay una desconexión entre los candidatos del Pacto Histórico y los representantes de la campaña ante la organización electoral, desconocía quiénes eran los auditores que había nombrado, razón por la cual el candidato Gustavo Petro reasignó siete auditores entonces lo que sí me pareció fue extraño que los candidatos de la campaña del pacto histórico no tenían conexión con las personas que habían nombrado ante la organización electoral, lo demás no tengo porque explicar en el sentido de que desconozco la afirmación en el sentido de cual parcialización, cuando al contrario se le ha dado todas las garantías”, dijo Vega.

Frente a la auditoría internacional, el Registrador respondió: “Lo de la auditoría Internacional es del Consejo electoral, pero hoy se le ordenó, por parte de las directivas de la Registraduria, van a tener auditores de sistemas en todos los centros de procesamiento del preconteo”.