Michael Ortega: "Me siento un poco traicionado por el entrenador"

Deportivo Cali comunicó que el futbolista Michael Ortega no va a continuar en la institución. Dicha situación causó sorpresa en el jugador y hasta en las directivas, según contó el propio Ortega en diálogo con El VBar de Caracol Radio.

El volante de 31 años, campeón con el equipo en diciembre de 2021, contó que fue una determinación que pasó por las manos del entrenador Rafael Dudamel, de quien manifestó haberse sentido "traicionado".

"Fue de sorpresa para mí, los directivos, la gente del Cali, fue una decisión que tomó el profe Dudamel. Me sorprendió mucho, lastimosamente se va uno sin entender, pero hay que seguir por el camino del profesionalismo", comenzó diciendo.

"Tuvimos una reunión, le pedí la explicación, porque a mí se me acerca el director deportivo a decirme, pero no una explicación total. Yo lo busco a él (Dudamel) para el cara cara que necesitaba, no me dio una explicación deportiva sino en la parte personal, que por el bien de nosotros, por un silencio que había entre él y yo. Por cosas que pasaron internamente, se tomó esa decisión", agregó.

Asimismo, comentó que tuvo la oportunidad de salir al extranjero en enero, pero que el técnico venezolano le expresó la intención de mantenerlo en el proyecto.

"En enero tenía una oportunidad de ir al fútbol extranjero, el técnico hace todo el esfuerzo, me llama todos los días para seguir el proyecto que tenía él y los directivos, y yo. Me sorprende porque di el pecho por él. Los partidos que jugué traté de hacer las cosas bien, pero a veces uno no entiende esas decisiones", manifestó.

Finalmente, fue contundente al decir que sí se sintió traicionado por Dudamel, luego de que él le manifestó su apoyo: "Me siento un poco traicionado, triste. Cuando sientes el respaldo de un jugador, tiene que ser algo recíproco y no lo sentí así. Se va uno pensando en lo que pasó en la parte personal. Uno no puede estar en un lugar donde a uno no lo quieren, pero se tienen que saber el por qué de las cosas, porque no puedo quedar mal con la hinchada, fui yo el que recibió los batacazos y eso no está bien a mí manera de ver", concluyó.