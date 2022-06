¿Alentador o preocupante? Expertos hablan del futuro de la libertad de prensa

Durante el último panel del Festival Prisa del Pensamiento Iberoamericano, varios periodistas participaron en la intervención para hablar sobre el futuro de la libertad de prensa.

¿Qué dijeron los expertos?

En el foro participó Mónica González Mujica, periodista y escritora chilena; Jean Francois Fogel, periodista, ensayista, profesor de la Escuela de Periodismo de Sciences Po y exasesor de la Dirección del diario Le Monde; Paola Herrera periodista de W Radio y ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a “Periodista del Año 2021″ y Alfonso Ospina, director del Servicio Informativo de Caracol Radio.

Periodismo post-pandemia

Dentro del marco de la pandemia por COVID-19, Paola Herrera, aseguró que la coyuntura no solo generó que los medios de comunicación se transformaran, sino también causó un cambio en la relación del periodismo con las audiencias.

A su vez, explicó que los medios de comunicación fueron protagonistas durante la crisis de la pandemia junto al Ministerio de Salud.

“Los periodistas tuvimos que aprender para poder transmitir los mensajes y de esta forma creo que sí hubo una transformación para bien en Colombia”, señaló.

Por su parte, Mónica González Mujica, habló de otro panorama que desató la pandemia.

Según la periodista vienen “tiempos críticos” para el periodismo, pues a pesar de que la crisis sanitaria se ha venido controlando, existen temas como la corrupción y la desigualdad asegurando que, en ocasiones, desde el trabajo periodístico no se pueden dimensionar.

Para Jean Francois, depende de la labor periodística de cada país. Aseguró que, mientras, muchos medios de comunicación se vieron perjudicados por la pandemia, otros tantos lograron aumentar sus números en audiencias.

Además, resaltó la capacidad de búsqueda de la información a distancia, la cual, en ciertas partes del mundo, se logró identificar y posteriormente desarrollar esta destreza.

Alfonso Ospina, aseguró que la pandemia dejó a los medios de comunicación débiles, a pesar de generar algunos puntos positivos como la obligación de encontrar una solución inmediata.

“Los medios de comunicación tenemos problemas hace muchos años y la pandemia vino a ser un problema gravísimo cuando aún no sabíamos cómo resolver los otros. Con la pandemia nos alejaron de las audiencias, nos alejaron de las fuentes, nos han complicado el trabajo”, aseguró.

Fake news

Sin duda alguna, una de las problemáticas más difíciles de combatir son las noticias falsas. Según González, existe una industria que desvía el foco de la información.

Razón por la cual hizo un llamado a los periodistas para verse “en la obligación de examinar quiénes financian la industria, cómo actúan, con qué fuentes, al servicio de quién y qué periodistas trabajan con ellos”, aseveró.

Por otro lado, Francois Fogel señaló que el problema de las noticias falsas no solo recae en las redes sociales. Mencionó que los medios de comunicación necesitan de estos canales para difundir la información ya que es su principal fuente de tráfico.

Asimismo, explicó que dentro de la información de estas ‘fake news’ existe una gran precisión de entrega de la información falsa, pero que estas solo afectan a personas cuyo sesgo de percepción confirma la creencia su creencia en diferentes temas.

Elecciones presidenciales



Dentro del marco de elecciones presidenciales, los periodistas analizaron la situación de los medios de comunicación en el país y en la futura Presidencia que se disputan los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.

Tanto Herrera como Ospina aseguraron haber presenciado varios actos de intolerancia hacia la prensa por parte de ambos candidatos presidenciales.

Ospina menciona que podría haber alguna regresión en cuanto a los derechos en la labor periodística.

Mientras que Herrera habla de la importancia de una manifestación contundente frente a la libertad de prensa y lo que pasará en dichos gobiernos.

“Es un llamado a los candidatos a entender que nosotros somos veedores, somos contrapeso, que nuestro trabajo es hacer contrapoder. No vamos a ser enemigos, pero sí tenemos que vigilar cómo es su candidatura”, añadió.

Futuro de la prensa

Por último, los expertos se refirieron a un tema que preocupa al sector periodístico y es el futuro de la libertad de prensa.

“El futuro de la prensa no solamente depende del medio de comunicación, sino de las audiencias, de los periodistas y de la conciencia que tenemos frente al trabajo que hacemos y al poder que tenemos”, aseguró la periodista Herrera.

Por otro lado, González se mostró optimista ante este futuro asegurando que, “no hay una profesión más necesaria que el buen periodismo. Nunca he sentido que esta profesión tenga más sentido y cumpla más su función que hoy. El buen periodismo es darle al lector lo que necesita saber, pero no quiere saber, porque requiere de un periodismo riguroso al servicio de la gente”.

Por su parte, Jean Francois expresó su preocupación, y esta se debe a la transformación de todos los sectores, asegurando que ve a la prensa “acorralada” en una tecnología sin tener el más mínimo control de esta.

Por último, Ospina mencionó la utilidad del periodismo para la sociedad: “contar una buena historia siempre encontrará a su público, contar bien una noticia siempre será útil para la gente y eso va a encontrar camino”.