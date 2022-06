Compañía colombiana Tecnoglass tocó campana en Bolsa de Valores de Nueva York

En el marco de los 230 años de la Bolsa de Valores de Nueva York, Tecnoglass tocó la icónica campana de apertura del mercado de Wall Street en Nueva York, este 6 de junio.

Con esto la compañía de vidrio, ventanas y aluminio se convierte en la primera empresa colombiana con acciones listadas directamente en la bolsa de Nueva York, esto quiere decir, que dará más confianza a los inversionistas y a los mercados del sector de la construcción principalmente en Estados Unidos, en momentos donde la mayor demanda de finca raíz en el mundo se encuentra en este país.

"Estar en Wall Street nos abre muchísimo los mercados porque los cliente se sienten tranquilos cuando compran porque sienten que la compañía es vigilada, que la compañía cumple, que tiene normas contables superiores", dijo Christian Daes CEO de Tecnoglass.

Agregó que "hoy somos 8.000 personas y aspiramos a 10.000 u 11.000 en los próximos dos o tres años. Nosotros vamos a seguir creando empleo."

José Manuel Daes, director ejecutivo de Tecnoglass aseguró "que hoy una empresa barranquillera, colombiana lo haga por primera vez, es un hito y es de mucha importancia, no solo para nosotros sino para el país, para que muchos más se animen a establecer en sus compañías las reglas y los parámetros para poder estar aquí".

Afirmó también que "ahora que se cerró China para Estados Unidos, resulta que Vietnam subió su superávit comercial en $100 mil millones de dólares, eso no lo ha podido capitalizar Colombia. Deberíamos pensar mucho más en volver Colombia un hub industrial que exporta a Estados Unidos".

El toque de la campana oficial estuvo a cargo de Diana Lorher directora de calidad, quien afirmó que "lo que nos diferencia de otras compañías de vidrios es la calidad. Llevamos más de 20 años con vidrio laminado antihurácan, tenemos la mejor calidad óptica y eso es lo que nos ha distinguido".

La compañía que ya cotizaba en NASDAQ transfirió las acciones el pasado 9 de mayo oficialmente. La empresa espera expandir su operación y alcanzar nuevos proyectos en Miami, Nueva York y Los Ángeles.

De acuerdo con Rodolfo Espinosa el gerente de Tecnoglass afirmó que "hay que entender el problema de logística internacional, nosotros somos autosuficientes, lo que hacemos es asegurar nuestra cadena de suministros, no vamos a tener limites, porque en este momento conseguir cualquier cosa en el mercado mundial es muy difícil, porque no se esta produciendo al ritmo de antes, porque no hay transporte internacional, no hay contenedores, y nosotros vamos a tener nuestra materia prima a la vuelta de la casa".

Tecnoglass representa el 30 por ciento del Producto Interno Bruto de Barranquilla, actualmente planea una expansión en su planta tras el aumento de la demanda de Estados Unidos. El Skyline de Brickell en Miami y varios edificios emblemáticos en la ciudad de Nueva York, como la edificación nueva de Naciones Unidas, comienzan a poner a Tecnoglass como un importante jugador en la industria de la construcción de la Unión Americana.

Recientemente Tecnoglass reportó los resultados financieros del primer trimestre del año, obteniendo ingresos por más de 134 millones de dólares, es decir, un 20,6% más de lo registrado el año pasado durante el mismo período. Y Estados Unidos representa el 90% de los ingresos.