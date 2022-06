Canciones de BTS traducidas al español: De esto trata Telepathy / ()

Esta es la letra de Telepathy, canción de BTS estrenada en el 2020, traducida al español y en su idioma original.

Letra de Telepathy traducida al español

Siempre, el mismo día (día)

Me siento más feliz cuando te encuentro (feliz)

Siempre, aun en una rutina diferente (en una rutina)

Eres la persona más especial para mí (especial)

Todo está bien (bien)

No hay ningún dolor

Recientemente, no sé (no sé)

Siento que estoy flotando

Gracias al tiempo (gracias)

Estoy escribiendo una canción así (escribiendo)

Esta canción es para ti (canción)

Sí, canción, sí, canción

Ahora vamos hacia el océano azul

El océano azul en el que solíamos jugar juntos

Las preocupaciones no sirven de nada ahora (ahora)

Olvídalas por el momento (por el momento)

Vamos a divertirnos juntos, recordar juntos

Una pequeña isla en medio del mar azul

Aunque estemos lejos ahora

Nuestros corazones son los mismos

Aunque no estés a mi lado, sí

Aunque no esté a tu lado, sí

Sabemos que estamos juntos

Siempre, el mismo día (día)

Me siento más feliz cuando te encuentro (feliz)

Siempre, aun en una rutina diferente (en una rutina)

Eres la persona más especial para mí (especial)

Despierto en la mañana como el césped

Te verificó como un espejo

Eres lo único en mis ojos

Un moretón pesado más

Camino por ahí y pienso en esa estrella

Permitiendo nuestra distancia (oh)

Oh, puedo ser alguien en quien puedes apoyarte

Como lo fuiste para mí

(Amor)

Muy rápido es un poco peligroso

Muy lento es un poco aburrido

Ni tan rápido (oye)

Ni tan lento (oh)

Vamos en nuestro propio ritmo

Esta es una larga y divertida montaña rusa

Aunque estemos lejos ahora

Nuestros corazones son los mismos

Aunque no estés a mi lado, sí

Aunque no esté a tu lado, sí

Sabemos que estamos juntos

Siempre, el mismo día (día)

Me siento más feliz cuando te encuentro (feliz)

Siempre, aun en una rutina diferente (en una rutina)

Eres la persona más especial para mí (especial)

Letra de Telepathy en su idioma original

매번 같은 하루들 중에 (들 중에)

너를 만날 때 가장 난 행복해 (행복해)

매번 다른 일상들 속에 (들 속에)

너란 사람은 내게 가장 특별해 (특별해)

별일은 없지 (없지)

예, 아픈 곳은 없겠지

난 요즘에 글쎄 (글쎄)

음, 붕 떠 버린 것 같아

예, 많은 시간 덕에, 예 (덕에)

예, 이런 노랠 쓰네 (쓰네)

예, 이건 너를 위한 노래 (노래)

예, 노래 (노래), 예, 노래, ayy (whoo)

자 떠나자 푸른 바다로

우리가 함께 뛰어놀던 저 푸른 바다로

괜한 걱정들은 잠시 (잠시)

내려놓은 채로 잠시 (잠시)

우리끼리 즐겨보자 함께

추억하는 푸른 바다 한가운데 작은 섬

비록 지금은 멀어졌어도

우리 마음만은 똑같잖아

내 곁에 네가 없어도, 예

네 곁에 내가 없어도, 예

우린 함께인 걸 다 알잖아

매번 같은 하루들 중에 (들 중에)

너를 만날 때 가장 난 행복해 (행복해)

매번 다른 일상들 속에 (들 속에)

너란 사람은 내게 가장 특별해 (특별해)

Yeah, R.M., yo

아침 들풀처럼 일어나, 예

거울처럼 난 너를 확인, 예

눈꼽 대신 너만 묻었다

잔뜩 또 무겁다 멍 많은 무르팍이, 예

거릴 거닐며 생각해 이 별이

허락해 주는 우리의 거리

(Oh) Oh, can I be your Bibilly Hills

Like you did the same to me (baby)

너무 빠른 건 조금 위험해

너무 느린 건 조금 지루해

너무 빠르지도 않게 (해이)

또는 느리지도 않게 (오)

우리의 속도에 맞춰 가보자고

이건 꽤나 긴 즐거운 롤러코스터

비록 지금은 멀어졌어도

우리 마음만은 똑같잖아

내 곁에 네가 없어도, 예

네 곁에 내가 없어도, 예

우린 함께인 걸 다 알잖아

매번 같은 하루들 중에 (들 중에)

너를 만날 때 가장 난 행복해 (행복해)

매번 다른 일상들 속에 (들 속에)

너란 사람은 내게 가장 특별해 (특별해)