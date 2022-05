Demanda pide que mujeres coticen mil semanas para su pensión

Para acceder a la pensión por vejez en Colombia, se tiene que cumplir dos requisitos: uno es la edad, que para las mujeres es a los 57 años y los hombres a los 62.

Diego López, administrador público especialista en derecho constitucional, considera que es desigual que las mujeres tengan menos tiempo que los hombres para cumplir el otro requisito, las 1.300 semanas cotizadas.

Por eso demandó el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 ante la Corte Constitucional. “Buscamos que no exista una injusticia pensional para las mujeres y puedan hacer 1.000 semanas de cotización, en razón a que históricamente ha sido vulnerada”, explicó López a Caracol Radio.

Para López, hay obstáculos para que puedan cumplir las 1.300 semanas que actualmente establece la ley, como las brechas salariales entre hombres y mujeres, la discriminación social, laboral, cultural y económica con ocasión a su género.

Dijo que, de darse esta reducción en las semanas cotizadas por las mujeres, no habría un impacto fiscal. “No existe porque es el ahorro de los ciudadanos. No estamos pidiendo nada regalado a las mujeres, sino que se les compense el ahorro que ellas están cotizando. Son muchas quienes trabajan y realizan labores del hogar, pero no logran pensionarse”, señaló López.

“La garantía, respeto y goce de los derechos fundamentales no pueden estar condicionados de manera inflexible y absoluta a la regla de sostenibilidad fiscal prevista en el artículo 334 de la Constitución Política, que tal parece, nos gobierna vertiginosamente desde hace varios años y con la cual se han limitado injustamente muchos de los derechos fundamentales contenidos en nuestro ordenamiento jurídico”, añadió.

López aseguró que las más afectadas por los actuales requisitos para pensionarse establecidas en la ley de 2033, son las mujeres cabeza de familia que, según el DANE, son 12.3 millones. “El tema de la situación pensional de este grupo vulnerable no es menor y requiere de una protección especial real y efectiva por parte de la Corte Constitucional que les garantice el goce de sus derechos”, indicó.

La demanda ya fue radicada y se espera que sea admitida para su estudio en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en donde 5 de los 9 integrantes son mujeres.