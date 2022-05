BTS Tomorrow: Letra traducida al español / ()

Esta es la letra en idioma original y traducida al español de la canción Tomorrow de BTS, una de las agrupaciones de K-POP más famosas en la actualidad.

Letra de Tomorrow traducida al español

El mismo día, el mismo mes

24/7, cada momento que se repite

Es un poco incómodo

Si estás desempleado a los 20, estás asustado del mañana

Es gracioso, cuando eras joven pensabas que cualquier cosa sería posible

Vivir el día a día

Estando consciente de lo difícil que es

Todo el tiempo me sentí como si me controlaran

Manteniéndome deprimido

Todos los días, Ctrl+c, Ctrl+v repetitivamente

Tenemos mucho camino que recorrer

¿Por qué estoy en el mismo lugar?

Grito lleno de frustración

Pero el vacío en el aire hace eco

El mañana

Será más dulce que el hoy

Solo estoy deseando

Siguiendo tus sueños como un luchador

Incluso si fracasas, oh mejorará

Siguiendo tus sueños como un luchador

Incluso si todo colapsa, oh

Nunca vayas hacia atrás

El momento más oscuro

Es justo antes del amanecer

En el distante futuro

Nunca sabrás quién eres ahora

Donde quiera que estés de pie

Solo estás tomando un respiro

Sabes que no debes rendirte

No dejes que se aleje demasiado de ti el mañana

Demasiado lejos de ti el mañana

No dejes que se aleje demasiado de ti el mañana

El mañana que hemos estado esperando sin saberlo

Cuando abro los ojos, se convierte en el nombre de ayer

El mañana se convierte en el hoy, y el hoy se convierte en el ayer

El mañana será el ayer, parado detrás de mi espalda

La vida no se trata de vivir sino de resistir

Así que, si sigues viviendo así algún día desaparecerás

Si te quedas fuera, desaparecerás

Si no tienes las agallas, confía

Ya que, todo es el ayer

Cada día tiene menos sentido

Quería ser feliz y fuerte

¿Por qué me estoy debilitando?

¿A dónde voy? Estoy de aquí para allá

Y siempre regreso aquí

Tal vez encuentre un nuevo lugar

Me pregunto si habrá una salida en este laberinto

Tenemos mucho camino que recorrer

¿Por qué estoy en el mismo lugar?

Grito lleno de frustración

Pero el vacío en el aire hace eco

El mañana

Será más dulce que el hoy

Solo estoy deseando

Siguiendo tus sueños como un luchador

Incluso si fracasas, oh mejorará

Siguiendo tus sueños como un luchador

Si todo colapsa, oh, nunca vayas hacia atrás

El momento más oscuro

Es justo antes del amanecer

En el distante futuro

Nunca sabrás quién eres ahora

Donde quiera que estés de pie

Solo estás tomando un respiro

Sabes que no debes rendirte

No dejes que se aleje demasiado de ti el mañana

Al mañana, sigue caminando

Aún somos demasiado jóvenes para detenernos

Abre las puertas del mañana

Puedo ver muchos lugares para pasar el rato

Cuando la oscuridad de la noche pase

Sabes que hay una mañana brillante

Cuando hoy termine vendrán más días brillantes

No te preocupes

No te estás deteniendo

Solo estás tomando una pausa para descansar

Levanta el pulgar y vuelve a vivir

Deja que todos vean

Siguiendo tus sueños como un luchador

Incluso si fracasas, oh mejorará

Siguiendo tus sueños como un luchador

Si todo colapsa, oh, nunca vayas hacia atrás

El momento más oscuro

Es justo antes del amanecer

En el distante futuro

Nunca sabrás quién eres ahora

Donde quiera que estés de pie

Solo estás tomando un respiro

Sabes que no debes rendirte

No dejes que se aleje demasiado de ti el mañana

Demasiado lejos de ti el mañana

No dejes que se aleje demasiado de ti el mañana

Letra de Tomorrow en idioma original

같은 날 (같은 날), 같은 달 (같은 달)

24/7 매번 반복되는 매 순간 (매 순간)

어중간 (어중간) 한 내 삶 (한 내 삶)

20대의 백수는 내일이 두려워 참

웃기지 어릴 땐 뭐든 가능할거라 믿었었는데

하루를 벌어 하루를 사는 게 빠듯하단 걸 느꼈을 때

내내 기분은 컨트롤 비트, 계속해서 다운되네

매일매일이 Ctrl C, Ctrl V 반복되네

갈 길은 먼데 왜 난 제자리니

답답해 소리쳐도 허공의 메아리

내일은 오늘보다는 뭔가 다르길

난 애원할 뿐야

니 꿈을 따라가 like breaker

부서진대도 oh better

니 꿈을 따라가 like breaker

무너진대도 oh 뒤로 달아나지마 never

해가 뜨기 전 새벽이 가장 어두우니까

먼 훗날에 넌 지금의 널 절대로 잊지 마

지금 니가 어디 서 있든 잠시 쉬어가는 것일 뿐

포기하지 마 알잖아

너무 멀어지진 마 tomorrow

멀어지진 마 tomorrow

너무 멀어지진 마 tomorrow

우리가 그토록 기다린 내일도 어느새 눈을 떠보면 어제의 이름이 돼

내일은 오늘이 되고 오늘은 어제가 되고 내일은 어제가 되어 내 등 뒤에 서있네

삶은 살아지는 게 아니라 살아내는 것

그렇게 살아내다가 언젠간 사라지는 것

멍 때리다간 너, 쓸려가 if you ain't no got the guts, trust

어차피 다 어제가 되고 말 텐데 하루하루가 뭔 의미겠어

행복해지고, 독해지고 싶었는데 왜 자꾸 약해지기만 하지 계속

나 어디로 가, 여기로 가고 저기로 가도 난 항상 여기로 와

그래 흘러가긴 하겠지 어디론가, 끝이 있긴 할까 이 미로가

갈 길은 먼데 왜 난 제자리니

답답해 소리쳐도 허공의 메아리

내일은 오늘보다는 뭔가 다르길

난 애원할 뿐야

니 꿈을 따라가 like breaker

부서진대도 oh better

니 꿈을 따라가 like breaker

무너진대도 oh 뒤로 달아나지마 never

해가 뜨기 전 새벽이 가장 어두우니까

먼 훗날에 넌 지금의 널 절대로 잊지 마

지금 니가 어디 서 있든 잠시 쉬어가는 것일 뿐

포기하지 마 알잖아

너무 멀어지진 마 tomorrow

Tomorrow, 계속 걸어요

멈추기엔 우린 아직 너무 어려

Tomorrow, 문을 열어

닫기엔 많은 것들이 눈에 보여

어두운 밤이 지나면 밝은 아침도 있듯이, 알아서

내일이 오면 밝은 빛이 비추니, 걱정은 하지 말아줘

이건 정지가 아닌 니 삶을 쉬어가는 잠시 동안의 일시 정지

엄지를 올리며 니 자신을 재생해 모두 보란 듯이

니 꿈을 따라가 like breaker

부서진대도 oh better

니 꿈을 따라가 like breaker

무너진대도 oh 뒤로 달아나지마 never

해가 뜨기 전 새벽이 가장 어두우니까

먼 훗날에 넌 지금의 널 절대로 잊지 마

지금 니가 어디 서 있든 잠시 쉬어가는 것일 뿐

포기하지 마, 알잖아

너무 멀어지진 마 tomorrow

멀어지진 마 tomorrow

너무 멀어지진 마 tomorrow