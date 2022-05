Federico Gutiérrez, abierto a un diálogo con el ELN si mantienen el cese al fuego

Desde un evento público en Chía, Cundinamarca, el candidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, reaccionó al anuncio del ELN de un cese al fuego del 25 de mayo al 3 de junio, debido a la época electoral. El exalcalde de Medellín destacó esta postura y hasta hizo una propuesta para estudiar posibles diálogos.

"Yo siempre recibo bien todo cese al fuego, porque significa que no existirán muertes, que no asesinarán más soldados y policías, que no secuestrarán ni extorsionarán gente, como lo han hecho siempre. Mi propuesta para ellos es que dejen de una vez ese cese al fuego indefinido, y que apenas ganemos la Presidencia, con el cese al fuego de manera unilateral e indefinido, nos sentamos a dialogar hacia dónde va Colombia", afirmó el candidato.

Incluso, reafirmando su postura, Gutiérrez aclaró que "yo siempre estaré abierto al diálogo, entendiendo que Colombia tiene que vivir en paz y tranquila, pero no podemos renunciar jamás a proteger a los colombianos. Ese cese al fuego debe ser indefinido".

En recientes declaraciones, el candidato incluso reafirmó que está comprometido con la implementación del acuerdo de paz con las extintas Farc, y dentro de su plan de Gobierno maneja una propuesta de reincorporación laboral para los excombatientes, a trabés de alianzas con empresarios.