Exmagistrada negó recibir invitación de Vega a eventos internacionales

En medio de la recopilación de testimonios de los tres expresidentes de las altas cortes que avalaron la elección de Alexander Vega como Registrador Nacional, en el proceso de demanda que lleva el Consejo de Estado lleva para tumbar ese nombramiento, la expresidenta de esa corporación, Lucy Jeannette Bermúdez, explicó cómo se realizó dicho proceso.

Enfatizó que la razón por la cual las entrevistas no se dieron en el Palacio de Justicia fue por una advertencia sobre marchas que se realizaron en el centro de Bogotá. Explicó que el proceso se realizó en el Centro Social de Oficiales de la Policía (Cespo) para preservar la seguridad de los magistrados, aspirantes y medios de comunicación.

Dicho traslado, según dijo Bermúdez, fue notificado en las páginas web y redes sociales de las tres altas cortes: Constitucional, Suprema de Justicia y Consejo de Estado.

Frente a la reglamentación del concurso de registrador, Bermúdez sostuvo que hubo un consenso entre ella, Gloria Ortiz y Álvaro García en que la acreditación de la experiencia se daría en declaración propia y no por parte de terceros.

En cuanto al puntaje enfatizó que se promediaba la calificación del aspirante a través de sus respuestas y cada expresidente lo otorgaba a través de su criterio. Dicho promedio matemático quedó registrado, según dijo, en un archivo Excel y verificado no sólo por los exmagistrados sino por un secretario ad hoc.

El consejero Luis Alberto Álvarez, quien tiene en sus manos este proceso, le recordó a Bermúdez que una vez terminado el proceso de entrevistas, se realizó una rueda de prensa en donde anunciaban que la decisión para elegir registrador fue consensuada y no promediada.

La expresidenta del Consejo de Estado se limitó a decir que se retractaba de lo dicho en 2019 y que los tres expresidentes estuvieron de acuerdo con el resultado.

El momento álgido de la audiencia fue cuando la abogada Carolina Múnevar, representante de los demandantes, le preguntó si recibió invitaciones para asistir a conferencias en el exterior por parte de Alexander Vega. De manera airada, la exmagistrada Bermúdez respondió que no y que ese tipo de palabras no se debían realizar en una audiencia.

“Este no es el escenario para esta discusión. Sin embargo, advierto que no. Eso no es cierto, nunca ha ocurrido, nunca ha pasado”, dijo Bermúdez.

En audiencias pasadas para la recolección de pruebas, rindieron testimonio ante el Consejo de Estado, los expresidentes de la Corte Constitucional, la magistrada Gloria Stella Ortiz, y el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro García Restrepo.

La elección de Alexander Vega como Registrador Nacional y que se dio en octubre del 2019, entró en proceso de demanda, por una serie de posibles irregularidades en la metodología que rodeó el concurso por parte de los presidentes de las Altas Cortes de ese año.

Irregularidades como la falta de organización, el no registro de un acta que constatara las entrevistas que particularmente se realizaron en un lugar diferente al Palacio de Justicia y que estas fueran más relevantes que la misma experiencia de los candidatos.