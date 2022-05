Los países ausentes de la Cumbre de las Américas

La novena Cumbre de las Américas que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles comienza a tener una larga lista de presidentes que han anunciado la posible cancelación de su participación, luego de que Estados Unidos, el anfitrión, informara que "la presencia de los países que por sus actuaciones no respeten la democracia no van a recibir invitación". Esto podría incluir Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Frente a esto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que no asistirá a menos que todos los países del hemisferio occidental sean invitados. "Si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo", dijo AMLO.

En esta misma línea, el presidente de Bolivia, Luis Arce, también declinó su invitación. "Consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia, reafirmó que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos no participaré de la misma", escribió el mandatario en su cuenta en Twitter.

El propósito principal es hablar sobre cómo controlar y prevenir nuevos éxodos migratorios en la región hacia Estados Unidos. Sin embargo, los países que generan la mayor movilización de migrantes en el hemisferio, Cuba, Nicaragua y Venezuela, no van a estar.

Ahora a esta cumbre, parece que únicamente asistirían los países que atienden las crisis migratorias como Colombia y Panamá, pero no quienes la generan.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro y el mandatario de Argentina, Alberto Fernández también tendrían previsto no asistir a la reunión. Lo que parece un boicot a la Cumbre de las Américas para presionar a la administración Biden de no excluir ningún país, podría cambiar el impacto de las conversaciones diplomáticas y las posibles soluciones a la problemática de la migración.

La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, quien recientemente visitó Washington DC, respaldó a Estados Unidos de no invitar a los países que han sido calificados como dictaduras.

"Estados Unidos es quien está invitando, uno invita a su casa a quienes quiere invitar, lo importante es que Colombia va a estar como siempre insistiéndole a Estados Unidos, la migración no es el problema en las Américas, es la consecuencia de un problema, que es la falta de oportunidades, la falta de inversión", dijo la también canciller.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que "no se ha tomado una decisión final sobre quién será invitado y aún no se han emitido invitaciones".

Un alto funcionario de la administración de Biden afirmó que esta reacción al fuerte impulso diplomático de Cuba, pero que espera que pocos líderes realmente cumplan con las amenazas de no asistir a la cumbre.