Canciones de BTS traducidas al español: De esto trata Permission to Dance

'Permission to Dance' es una de las canciones más populares de BTS, grupo de K-POP. Fue estrenada el 9 de julio del 2021 como segundo sencillo del álbum 'Butter'.

Letra de Permission to Dance en español

Es el pensamiento de ser joven

Cuando tu corazón está como un tambor

Latiendo más fuerte, sin forma de acorazarlo

Cuando todo parece estar mal

Solo canta junto con Elton John

Y solo estaremos empezando ese sentimiento

Cuando las noches se vuelven más frías

Y el ritmo te hace quedar atrás

Solo sueña con ese momento

Cuando te miras a los ojos, ojos, ojos

Entonces dices

Quiero bailar

Se me pegó la música

No hay nada que pueda detener la manera que bailamos, sí

Rompamos nuestros planes

Y vivamos como si fuéramos de oro

Y rodemos como si fuéramos tontos bailando

No tenemos que preocuparnos

Porque cuando caemos, vamos a saber cómo aterrizar

No necesitamos de todo ese rollo, solo hagamos que suceda esta noche

Porque no necesitamos permiso para bailar

Siempre hay algo que se interpone en el camino

Pero si no dejas que te moleste

Sabrás exactamente cómo disfrutarlo

Solo mantén la vibra correcta, sí

Que no hay vuelta atrás

No tenemos que probar nada a nadie

No necesitamos tener el control total, sí

La espera terminó

El momento es ahora, así que hagámoslo bien

Sí, seguiremos adelante

Y nos vamos a quedar despiertos hasta que veamos el amanecer

Y diremos

Quiero bailar

Se me pegó la música

No hay nada que pueda detener la manera que bailamos, sí

Rompamos nuestros planes

Y vivamos como si fuéramos de oro

Y rodemos como si fuéramos tontos bailando

No tenemos que preocuparnos

Porque cuando caemos, sabemos cómo aterrizar

No necesitamos de todo ese rollo, solo hagamos que suceda esta noche

Porque no necesitamos permiso para bailar

Da na na na na na na

Da na na na na na na

Da na na na na na na

No, no necesitamos permiso para bailar

Da na na na na na na (ey)

Da na na na na na na

Da na na na na na na

Bueno, déjame mostrarte

Que podemos mantener vivo el fuego

Porque no se acabó

Hasta que se acabe, dilo una vez más

¡Di!

Quiero bailar

Se me pegó la música (me pegó la música)

No hay nada que pueda detener la manera que bailamos, sí

Rompamos nuestros planes

Y vivamos como si fuéramos de oro (uoo)

Y rodemos como si fuéramos tontos bailando (como si fuéramos tontos bailando)

No tenemos que preocuparnos

Porque cuando caemos, sabemos cómo aterrizar (sabremos cómo aterrizar)

No necesitamos de todo ese rollo, solo hagamos que suceda esta noche

Porque no necesitamos permiso para bailar

Da na na na na na na

Da na na na na na na

Da na na na na na na

No, no necesitamos permiso para bailar

Da na na na na na na (ey)

Da na na na na na na

Da na na na na na na

Porque no necesitamos permiso para bailar

Da na na na na na na

Da na na na na na na

Da na na na na na na

No, no necesitamos permiso para bailar

Da na na na na na na (ey)

Da na na na na na na

Da na na na na na na

Porque no necesitamos permiso para bailar

Letra de Permission to Dance en su idioma original

It's the thought of being young

When your heart's just like a drum

Beating louder with no way to guard it

When it all seems like it's wrong

Just sing along to Elton John

And to that feeling, we're just getting started

When the nights get colder

And the rhythms got you falling behind

Just dream about that moment

When you look yourself right in the eye, eye, eye

Then you say

I wanna dance

The music's got me going

Ain't nothing that can stop how we move, yeah

Let's break our plans

And live just like we're golden

And roll in like we're dancing fools

We don't need to worry

'Cause when we fall, we know how to land

Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight

'Cause we don't need permission to dance

There's always something that's standing in the way

But if you don't let it faze ya

You'll know just how to break

Just keep the right vibe, yeah

'Cause there's no looking back

There ain't no one to prove

We don't got this on lock, yeah

The wait is over

The time is now, so let's do it right

Yeah, we'll keep going

And stay up until we see the sunrise

And we'll say

I wanna dance

The music's got me going

Ain't nothing that can stop how we move, yeah

Let's break our plans

And live just like we're golden

And roll in like we're dancing fools

We don't need to worry

'Cause when we fall, we know how to land

Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight

'Cause we don't need permission to dance

Da na na na na na na

Da na na na na na na

Da na na na na na na

No, we don't need permission to dance

Da na na na na na na (hey)

Da na na na na na na

Da na na na na na na

Well, let me show ya

That we can keep the fire alive

'Cause it's not over

Till it's over, say it one more time

Say

I wanna dance

The music's got me going (music's got me going)

Ain't nothing that can stop how we move, yeah

Let's break our plans

And live just like we're golden (whoo)

And roll in like we're dancing fools (like we're dancing fools)

We don't need to worry

'Cause when we fall, we know how to land (we know how to land)

Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight

'Cause we don't need permission to dance

Da na na na na na na

Da na na na na na na

Da na na na na na na

No, we don't need permission to dance

Da na na na na na na (hey)

Da na na na na na na

Da na na na na na na

'Cause we don't need permission to dance

Da na na na na na na

Da na na na na na na

Da na na na na na na

No, we don't need permission to dance

Da na na na na na na (hey)

Da na na na na na na

Da na na na na na na

'Cause we don't need permission to dance