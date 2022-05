HYBE estrena nuevo programa de entrenamiento deportivo junto a BTS

BTS es uno de los grupos de K-POP más populares a nivel mundial, por lo que cada lanzamiento o producto que se encuentre relacionado a ellos emociona a las ARMY.

En esta ocasión la empresa HYBE Edu que es subsidiaria de HYBE, la agencia y disquera de BTS, estrenó un nuevo programa de ejercicio físico con la imagen de los integrantes de la famosa agrupación.

HYBE Edu se especializa en crear contenido educativo para las ARMY, de esta manera crean una cercanía con el idioma y la cultura de Corea del Sur, país de los artistas.

El anuncio del programa tuvo lugar en la cuenta de Twitter de la empresa, "BTS se toma muy en serio el ejercicio. ¿Qué les parece ejercitarnos nosotros también siguiendo la energía de BTS? Hemos preparado una rutina con movimientos fáciles de seguir. ¿Preparados en cuerpo y mente?", comunicó la empresa.

Junto al anuncio HYBE publicó fotografías de los siete integrantes de la banda en medio de sus rutinas de ejercicio.

El primero de cinco videos del programa llamado "Now: Work Out With BTS" se encuentra disponible en YouTube desde el 2 de mayo y cuenta con una duración de 12 minutos. En esta primera entrega se enseñan ejercicios de la parte superior del cuerpo para una buena postura.

En el video se incluye material audiovisual antiguo de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, y las rutinas de ejercicio son realizadas y explicadas por una entrenadora. Las ARMY esperaban ver las rutinas de ejercicio de cada uno de los idols, por lo que se decepcionaron al momento de ver la primera entrega del programa de ejercicio.

Entre los proyectos de HYBE Edu también se destaca su colaboración con la banda de K-POP femenina BLACKPINK. Quienes lanzaron un kit de libros llamado "BLACKPINK in Your Korean", donde le enseñan las bases para aprender coreano, idioma principal de las cantantes, a sus fanáticos.