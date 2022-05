Shows láser del planetario de Bogotá, esta es la programación para mayo

El Planetario de Bogotá tiene programado para el mes de mayo diferentes proyecciones láser para toda la familia.

Estos espectaculos tienen como eje central la música de grandes bandas y artistas internacionales, la cual juega con las imagenes creadas por los lasers del gran domo.

Las entradas tienen un costo de $11.850 y se encuentran disponibles en la página oficial de Tu Boleta o en la taquilla del Planetario de Bogotá, ubicado en el centro de la capital en la Cl 26b #5-93.

Proyecciones láser de mayo

Fantasía musical

Esta proyección láser reúne la banda sonora de las peliculas más famosas de Disney y Pixar, como El Rey León, Toy Story y Frozen. Estará disponible todos los sábados, domingos y festivos de mayo a la 1:00 p.m.

AC / DC

Los fanáticos de AC/DC podrán disfrutar de canciones como Back in Black, Highway to Hell, Thunderstruck, T.N.T., entre otros, los domingos 1, 8, 15, 22 y 29 a las 6:00 p.m.

Metallica

La proyección láser de Metallica estará disponible presentando los mayores éxitos de la famosa banda estadounidense los viernes 6 y 20 de mayo a las 6:00 p.m. y a las 7:30 p.m

Leyendas del Rock

En este show láser los asistentes podrán disfrutar los mayores éxitos de las principales leyendas del rock de la actualidad como son AC/DC, Aerosmith, Journey, Kiss, entre otras. Estará disponible los sábados 7 y 21 de mayo a las 6:00 p.m. y 7:30 p.m.

Daft Punk

En esta proyección láser los fanáticos de la agrupación francesa disfrutarán de sus más grandes éxitos, como son Get Lucky, One More Time, Around the World, Instant Crush, entre otros. Los bogotanos podrán asistir los sábados 7 y 21 de mayo a las 6:00 p.m. y 7:30 p.m.

Soda Stereo

El Planetario de Bogotá presentará las mejores y más representativas canciones de la agrupación de rock en español Soda Stereo los miércoles 11, 18 y 25 de mayo a las 6:00 p.m

Michael Jackson

El jueves 12 de mayo a las 6:00 p.m. los fanáticos de Michael Jackson, el rey del pop, podrán disfrutar sus más grandes éxitos acompañados del show láser preparado por el Planetario de Bogotá.