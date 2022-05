Met Gala 2022, el evento de moda del año regresa con un derroche de glamour

El mundo se alista este lunes 2 de mayo, para la Met Gala 2022, que este año contará con Lin-Manuel Miranda y los actores Blake Lively, Ryan Reynolds y Regina King como anfitriones de la velada.

La Met Gala, en esta edición tiene como temática “In America: An anthology of fashion” (”En América: una antología de la moda”), por lo que los invitados deben seguir el código de vestimenta “Gilded glamour and White tie”, lo que significa un derroche de glamour de la edad dorada desde el ángulo de lo teatral y la elegancia, con el propósito de mostrar ante el mundo la evolución de los diseñadores y la moda en el país norteamericano.

El evento organizado por Anna Wintour, comenzará esta tarde a las 5:00 con el reconocido desfile en la alfombra roja, que se podrá ver a través de redes sociales y por el canal E! Entertainment.

Beyoncé, Justin Bieber, Gigi Hadid, Katy Perry, Lady Gaga, son algunas de las celebridades que entre cantantes, actores, deportistas e influencers, harán parte de la edición 2022 de uno de los eventos más reconocidos de la moda, que se utiliza por un recaudo de fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Nueva York, llamado Met.

El código de vestimenta de este año está dedicado a la antología de la moda estadounidense, por lo que el mundo se encuentra a la expectativa de la llegada de los artistas en la alfombra roja, que en esta versión podría contar con la participación de las cantantes Rosalía, Anitta y Camila Cabello.