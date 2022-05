Senador Pinto dice que no es la persona que mencionó alias ‘Otoniel’ en JEP

Tras la revelación del periodista Daniel Coronel en la que da a conocer el nombre de personas que fueron mencionadas por ‘alias Otoniel’ en la declaración que entregó ante la Jurisdicción Especial para La Paz, entre ellas el actual senador del Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto, este se pronunció a través de un comunicado. Dijo que no es la persona que menciona el exjefe del Clan del Golfo.



“En dicho listado, fue incluido el nombre de “Miguel Ángel Pinto”, asegurando que se trata de un senador de la República. No obstante, quiero aclarar ante la opinión pública, que no soy yo la persona a la que se refirió alias Otoniel”, señala el comunicado del congresista.

De igual forma pidió a la Jurisdicción Especial de Paz que se verifique a quien hace referencial realmente alias ‘Otoniel’.



“He solicitado a la JEP, que se haga una verificación con nombres completos, apellidos y número de cédula, para tener claro a quién se ha hecho referencia en la declaración, pues se trata de un caso de homonimia”, dijo el senador.



Pinto aseguró que nunca ha sido contratista y que para esa época tampoco era congresista.