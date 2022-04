Epa Colombia muestra su nuevo y lujoso penthouse

La influencer y empresaria Epa Colombia le enseñó a sus seguidores por medio de un video su nuevo hogar, ubicado en el sector 'Salitre' de Bogotá.

Epa comenzó el video agradeciéndole a sus fanáticos por apoyarla en si empresa de Keratinas. "Gracias a ti amiga que me compraste muchas Keratinas, te mostraré mi maravilloso penthouse amor", comentó la influencer.

Daneidy Barrera, verdadero nombre de la influencer, realizó un tour por su apartamento, el cual compró en el mes de noviembre y remodeló.

El apartamento cuenta con una gran vista a la ciudad, zona BBQ privada, terraza, sala de cine, cortinas y puertas automaticas, y demás comodidades.

Barrera demostró su felicidad y orgullo por este nuevo logro. Además, motivó a sus seguidores para que luchen por sus sueños.

"Te acuerdas cuando yo pagaba arriendo y valía 500 mil y no me alcanzaba. Te acuerdas de que vivía en las tejas donde colgaba y mojaba mi ropa. Te amo con todo mi corazón, lucha, esfuérzate y no te rindas porque tú también lo vas a lograr. Te deseo lo mejor amiga, ojalá tú también logres muchas cosas en tu vida, te amo amiga, Dios te bendiga", concluyó la empresaria.