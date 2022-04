Enrique Gómez reconoce que tiene pocas posibilidades para llegar a la presidencia

En "La Hora de los Candidatos", espacio que lidera el Servicio Informativo de Caracol Radio, el aspirante presidencial por el Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, habló de sus propuestas y sobre cómo ve la contienda electoral.

Gómez nació en Bogotá, es abogado, político y durante su campaña presidencial recoge los ideales y principios de su tío Álvaro Gómez Hurtado:

“Soy muy conocedor de la obra de Álvaro, soy alvarista, tuve el privilegio de trabajar casi 6 años con él al final de su vida y administré su revista”, comentó.

El candidato creció en el seno de una familia que se mantuvo siempre en la esfera pública. Era hijo de Laureano Gómez quien fue político en el Partido Conservador y fundó al mismo tiempo, el periódico el Siglo. “En mi casa es una tradición ser conservador, basada en los valores católicos […] enfatizando siempre la solidaridad, el humanismo y la mutualidad”.

Contó que se le ocurrió ser candidato a la presidencia porque estaba inconforme con los partidos políticos en el país porque “lo hacen mal, no sirven bien a la democracia, se han vuelto partidos secuestrados por los parlamentarios, se han vuelto máquinas de reelección, no defienden ideologías… simplemente se dedican a repartir la marrana del Estado”.

En conversación con el director del Servicio Informativo, Alfonso Ospina, reconoció que no cree llegar a ser presidente de la República porque “la población no me conoce, los 3 primeros meses de mi campaña la gran prensa del país me negó completamente el acceso, los indicativos que están en el CNE lo demuestran”. Manifestó que quiere que su partido se lance a las elecciones territoriales en 2023 y hacer un proceso de partido de largo plazo.

El candidato defendió principalmente, la reforma integral a la justicia. Plantea reducir la cantidad de trabas y excesos garantistas que, según él, dejan a la criminalidad impune. Sobre el manejo de transporte afirma que “Álvaro estaría llorando de ver como lo alcaldes locales le han fallado al país. El transporte masivo, organizado, económico, amable rápido es un gran fracaso en las grandes capitales […] por eso ningún alcalde de Bogotá o Medellín debe ser presidente".

De igual forma, recalcó que la sociedad colombiana casi siempre ha excluido las opiniones de derecha “que hace más de 20 años no tienen ni siquiera un candidato a la presidencia ¡soy el primero que se declara conservador y de derecha en 20 años”, señaló Gómez.

Si bien es poco probable que Enrique Gómez Martínez llegue a la presidencia de Colombia, su figura política ha marcado el rumbo de la carrera electoral de los partidos de derecha. Para ver los detalles completos de la entrevista puede ingresar al canal de Youtube de Caracol Radio.