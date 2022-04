Cepeda pide que Álvaro Uribe sea llamado a juicio "a la mayor brevedad" / ()

Luego de que la jueza 28 negara la solicitud de preclusión del caso del expresidente Álvaro Uribe, por supuesta manipulación y soborno de testigos, el senador Iván Cepeda, quien fue declarado víctima de este proceso, destacó esta decisión de la jueza, asegurando que 'no tiene precedentes en la historia contemporánea del país'.

"Por primera vez un expresidente, un jefe de Estado, va a tener que comparecer ante un juez para asumir su responsabilidad penal frente a hechos muy graves. Este proceso ha sido una importante lección democrática en el país, porque vuelve a poner de presente que el poder judicial debe controlar las acciones eventualmente criminales que cometa el poder político, sin importar qué tan encumbrados sean las figuras investigadas. Quiero destacar el poder judicial, la probidad del poder judicial que ha dado una nueva muestra de que no hay presiones, ni ninguna clase de acciones que detengan la independencia de los jueces de la República", destacó el congresista del Polo.

Por lo mismo, Cepeda instó a la Fiscalía a que no haya más dilaciones. "Le hacemos un llamado muy respetuoso pero también muy franco al señor fiscal general Francisco Barbosa. Lo único que procede en derecho y justicia es un llamado a jucio a la mayor brevedad posible, así que esperamos que haya acatamiento y respeto por nuestros derechos, y que la Fiscalía llame cuanto antes a responder ante un tribunal al imputado Álvaro Uribe".

Apropósito, el abogado defensor de Cepeda, Reinaldo Villalba, explicó que ya el ente investigador no puede pedir la preclusión del caso. "No hay lugar a que la Fiscalía presente nuevamente esa solicitud, porque los términos están vencidos. Entonces lo que corresponde es presentar el escrito de acusación. La Fiscalía no presentó el recurso de apelación, nisiquiera se iba a perder el tiempo en una apelación que seguramente hubiera sido también negativa".

En paralelo, el senador de la oposición recriminó que durante la audiencia "quedó demostrado que la Fiscalía, en cabeza del fiscal Gabriel Jaimes, y también la Procuraduría y la defensa del exsenador Uribe conformaron prácticamente una bancada; se comportaron de una manera coordinada para intentar que este caso no pudiera seguir avanzando. Lo de ayer es un triunfo, a pesar de inmensas dificultades".