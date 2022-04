Caso del expresidente Uribe, ¿qué viene para el proceso?

En Hora20 un debate para analizar la decisión de la justicia de no aceptar la solicitud de preclusión en el caso del expresidente Uribe sobre supuesta manipulación de testigos. Se debatió sobre lo que viene a nivel judicial y el efecto político a un mes de las elecciones presidenciales. Después una mirada a los dos días que completa el acto de reconocimiento de verdad por parte de militares en el caso de falsos positivos. Se analizó el impacto en la construcción de verdad, de responsabilidades y en el rol que juega la JEP. Por último, una mirada a la llegada de los liberales a la campaña de Federico Gutiérrez.

Casi cuatro años después de que la Corte Suprema de Justicia abriera el caso del expresidente Álvaro Uribe en el que se le investiga por presunto soborno y fraude procesal en un caso en el que supuestamente habría manipulado testigos, todavía no hay un cierre. Este miércoles, la juez 28 de conocimiento de Bogotá rechazó la petición que había hecho hace un año la Fiscalía de precluir, es decir, de cerrar el caso contra el expresidente. Pues el ente acusador afirma que no hay pruebas suficientes para determinar la responsabilidad de Uribe, dice que no hay caracterización del delito y en aquellos que sí lo hay, no se le puede atribuir al expresidente como autor o partícipe. Esta solicitud ha sido respaldada por la defensa del expresidente y por la Procuraduría hace un par de meses.

Con esta decisión se estaría pasando a la etapa de juicio por el delito de soborno y se espera que la Fiscalía presente el escrito de acusación, aunque por ahora cualquier decisión puede ser apelada y revisada por el Tribunal Superior de Bogotá. Entre los argumentos que presenta la juez para desestimar la preclusión del caso como lo pedía la Fiscalía están las omisiones y las ausencias por no llamar a determinados testigos a declarar en medio del proceso. En específico habló de casos en los que la Fiscalía no precisó en los testimonios de alias “Sinaí”, “Cadavid” y “el Poli” recluidos en la cárcel de Cómbita; también habló de las incongruencias en las versiones presentadas en el caso de las cartas que envió el Tuso Sierra, pues en ese punto, dijo que la Fiscalía no demostró que no se hubiera dado el delito de soborno. De otra forma, la fiscal señaló que el expresidente conocía de los ofrecimientos hechos por el abogado Diego Cadena a Carlos Enrique Vélez, además se pronunció sobre el posible soborno a la exfiscal Hilda Niño. En este sentido, la juez cuestionó fuertemente los argumentos presentados por la Fiscalía.

Cabe recordar que el caso del expresidente pasó a manos de la Fiscalía en 2020 después de que la Corte Suprema de Justicia impusiera medida de aseguramiento al expresidente tras determinar que sí hubo una posible obstrucción a la justicia. Ante este caso, Uribe renunció a su cargo como senador, la Corte perdió competencia y pasa a manos de la Fiscalía, aunque se mantuvo en la etapa de imputado y hoy la juez dio validez a las actuaciones realizadas previamente por la Corte

Lo que dicen los panelistas

Para Luis Fernando Velasco, senador de la república por el partido Liberal, hay elementos que lo llevan a pensar que sí ha pasado algo, “hay elementos que llevan a pedir que no haya preclusión” señaló.

De otro lado, explicó que la juez dijo que es posible afirmar razonablemente que el expresidente Uribe intervino el los hechos motivos de investigación, ante esto, cree que esta frase va a ser utilizado por sectores afines al expresidente para hablar de persecución. Mientras que otros dirán que, cuando el expresidente fue ante un juez, trató de tener fiscal que hiciera investigación rápida y finalmente no desvirtúa acusaciones. Por último, dijo que decir que no estará en debate político, es desconocer la realidad.

Francisco Bernate, abogado penalista, profesor universitario y director de la Hora Judicial UR, explicó que posiblemente la decisión de la juez se apelará e irá al Tribunal Superior de Bogotá, donde cree, se confirmará la decisión. “El Tribunal definirá si se mantiene la negativa de la preclusión” y señaló que entonces la Fiscalía definirá si hay otro fiscal y si se acusa o se hace una nueva solicitud de preclusión con una nueva argumentación ante un nuevo juez, “la decisión vuelve a quedar en manos de la Fiscalía”.

Explicó que el Tribunal Superior de Bogotá suele tomar decisiones de manera eficiente, por lo que cree, que el tiempo mientras se resuelve la apelación podría ser de 3 o 4 meses.

De otro lado, resaltó que la juez no envía directamente al expresidente a juicio, sino que define que a la preclusión no es viable, “esto indica que el caso continúa”.

Poly Martínez, periodista y columnista, planteó que la línea lógica sería que a Fiscalía acuse, “pero no veo, excepto el cambio de fiscal, cómo se haría ese proceso cuando la Fiscalía ha puesto todo al servicio de que no sea así”. En lo político, advirtió que lo que está ocurriendo, le resta impulso políticamente al Centro Democrático a partir de la figura de Uribe, “empiezan las fechas a caer a cada una en su sitio a mi juicio, va a exacerbar los ánimos y tendrá un efecto en las elecciones”, concluyó

Juan Pablo Estrada, abogado y profesor en la Universidad Externado, planteó que la juez 28 hace un duro llamado a la Fiscalía, pues comenta que nadie entendía cómo el fiscal Gabriel Jaimes en cuatro meses había considerado que no había los elementos para acusar al expresidente y por el contrario termina pidiendo la preclusión.

Agregó que hoy para la juez sigue habiendo hipótesis viable de la comisión de un delito, “se sigue creyendo que hay pruebas suficientes; no se accede a la preclusión”, y agregó que ahora viene una próxima etapa en la que la Fiscalía debería acusar, “pues esto es lo que queda en evidencia”, afirmó. De otro lado, recordó que la juez reprocha al fiscal Jaimes al no oír otros testigos ni practicar pruebas.

También explicó que se podría volver a intentar solicitar la preclusión con otro argumento y ante otro juez, “eso es posible, pero debería proceder que se ponga en cintura la fiscalía y se ponga escrito de acusación”.